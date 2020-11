Al Thani llama "corrupta" y "racista" a la justicia española

Al Thani sigue pataleando en su red social favorita, twitter, una vez que la titular del juzgado de instrucción número de 14 de Málaga, María de los Ángeles González, haya decretado en el embargo cautelar de sus acciones en el Málaga C.F. El jeque acusa a la justicia española de corrupta y rascista como deja claro en una serie de tweets que comenzaron a media tarde y se prolongaron hasta la madrugada.

La primera reacción del jeque catarí llegó a las 19:59 horas y en ella se mostraba contundente: "Cumbre de corrupción. Y odio y racismo. Y todos sabrán esto muy pronto. Ley sobre todo" fue su primer mensaje escrito en castellano que luego reproduciría en inglés y en árabe.

NUEVO ATAQUE

Pero en ese tweet no terminaría de expresar su indignación el ahora ex presidente del Málaga C.F. Como suele ser habitual en muchas ocasiones, Al Thani aprovechó para lanzar sus mensajes "indenciarios" en la madrugada española, concretamente a las 5:49 de la madrugada en españa, dos horas más en Qatar. En el hilo de seis tweets escritos íntegramente en lengua árabe hacía alusion al Ministerio de Justicia de España, a los Ministerios de Exteriores de España y Qatar, a la Comisión Europea e incluso a la Policía y la Guardia Civil: "Una pregunta dirigida al juzgado del caso BlueBay. ¿Quieres, ante la Policía, ante todo el mundo y ante los medios de comunicación, con total transparencia, mostrar el contrato de acuerdo original que ellos reclaman? ¡Que yo vendí el 49% por un euro! No tiene lógica"se cuestionaba. Hay que recordar que Al Thani está en litigio con la cadena hotelera Blue Bay que tiene ganado en los juzgados el 49% de las acciones de Al Thani, aunque esta resolución fue recurrida por el jeque catarí y se está a la espera de la sentencia definitiva.

LOS PEQUEÑOS ACCIONISTAS BLANCO DE SUS IRAS

En el segundo de los mensajes su ira se centró en la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA) que fueron los encargados de interponer la denuncia sobre Al Thani que está a punto de dejarle fuera del accionariado del Málaga. "Acusaciones falsas realizadas por los pequeños accionistas bajo el nombre de la APA han sido apoyadas por el Poder Judicial. Dicen que yo he protagonizado operaciones de blanqueo de capital y otras operaciones sospechosas. Que yo desfalqué cinco millones de euros del club cuando soy el dueño y he invertido más de 200 millones de euros. ¡Es vergonzoso que la jueza acepte el caso después de rechazar estas alegaciones!"

Posteriormente le cuestiona a la jueza del caso que donde estaban los pequeños accionistas cuando se pidió la ampliación de capital en la era Fernando Sanz, justo antes de que Al Thani llegara al Málaga: "¿Dónde estaban ellos hace diez años cuando yo adquirí el club? ¿Cuáles han sido sus contribuciones en estos diez años? ¿Consiguieron el dinero cuando hubo que reunir el capital? Y todo cuando hay una carta firmada que fue distribuida a cada persona que tuviera una acción en la que se decía que si esa persona no conseguía el dinero en un período específico, de cuarenta días, según el porcentaje y la proporción, se consideraba que transmitía esta acción o acciones y que no tenía derecho a reclamar nada en el futuro".

Por último Al Thani incide en que "Esa carta fue distribuida por Abdullah Ghubn y el abogado del club en aquel tiempo. Requiero al juzgado que clarifique los hechos ante la Policía Federal, los medios y todo el mundo con absoluta transparencia"

Hay que recordar que Al Thani tiene tres días para recurrir el embargo cautelar de sus acciones. Hasta el momento, ninguno de los recursos que ha interpuesto han sido aceptados por la jueza del caso. Su estancia en el Málaga está a punto de llegar a su fin tras diez años.

