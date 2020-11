El Málaga con el límite salarial más bajo de todo el fútbol profesional.

Era esperado. El Málaga tras un gran verano de ingenieria económica-deportiva es hoy un equipo sano, recuperado pero es el que menos límite salarial tiene de los 42 clubes que conforman la Liga de Fútbol Profesional. El equipo, que ya saben está intervenido judicialmente, tiene un tope salarial de 3,67 millones de euros para fichajes.

El Málaga tiene el límite salarial más bajo de toda la Segunda con 3,8M. Compite, pelea y es octavo con 18 puntos... ⚽️�� pic.twitter.com/BesNkoAlmF — Javier Bautista  (@fjbautista) November 17, 2020

La patronal de los clubes de fútbol profesionales explicó esta situación en una videoconferencia de su presidente, Javier Tebas y su director general corporativo, José Guerra, en la que detallaron que en total, los clubes de LaLiga Santander han pasado de poder gastar en salarios 2.847 millones de euros a 2.333 millones en esta campaña, una reducción de 514 millones de euros, un 18% menos. En el caso del Málaga la reducción es palpable, también su positivo trabajo en recuperarse.

FELICITACIONES AL MÁLAGA

Tebas explicó que esta reducción podría tener que ser mayor en el caso de que no se pueda dar acceso al público a los estadios por la pandemia en toda al temporada. Además de la crisis mundial por el coronavirus, el Málaga ha tenido que reducir mucho sus costes para no tener problemas (ERE, sanción de solo 18 fichas...) y ahí el presidente de la patronal se congratuló por el gran trabajo.

"Puedo decir que es un esfuerzo terrible el que están haciendo el Málaga y su administrador, es muy importante. Está cumpliendo las normas que se marcan desde LaLiga sin excusas ni nada. Al Málaga le felicitamos, esta doble circunstancia no se da en todos los equipos. Está saliendo de la mejor forma posible", apuntó Javier Tebas de forma telemática.

TEBAS: "TRABAJO SIN EXCUSAS"

Tebas apuntó además sobre el Málaga que, "Es un gran esfuerzo el que está haciendo. El Málaga tiene un doble problema: la crisis del COVID y la falta de ingresos. Venía de un descenso de LaLiga Santander, en el que un club cuando baja tiene una ayuda que se termina. Al no haber ascendido mantiene una masa salarial alta y se tiene que adaptar a los ingresos ordinarios. Había que sumar esa falta de ayudas al descenso y que ya tenía excedida la masa salarial", apuntó.

En general el fútbol nacional a cambiado y ha bajado sus presupuestos, no es solo al Málaga. Tebas reconoció además que, "en el peor de los casos, que no tengamos nada de público hasta el final de temporada, hay un exceso de coste de plantilla de 707 millones, que no afecta a todo el mundo por igual, cuanto más grande es el club más le afecta", explicó Tebas, que se mostró esperanzado de poder mejorar ese escenario si puede entrar algunos espectadores al final de la presente temporada.