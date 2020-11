La jueza decreta el embargo de las acciones y bienes de Al Thani en el Málaga

Sigue siendo el propietario pero el demoledor auto con fecha de hoy del Juzgado de Instrucción Número 14 de Málaga es el principio del fin para la familia Al Thani. No se aguanta más. Y es que la jueza que instruye el caso ha decretado mediante un auto judicial el embargo de las acciones y bienes de los Al Thani en Málaga y en el club malaguista. Es decir, todo lo que tenía a su nombre en España, ya que no ha aportado nada válido para hacer frente a los cerca de 8,5 millones de euros que en préstamos se le reclama y que parece, no los devolverá.

Golpe “casi” definitivo para la familia Al Thani. La jueza les embarga TODAS sus acciones y ve insuficiente la fianza para llegar los 8.5 millones que se le pedía. Le embargan todo a él y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan. Se abre un nuevo y positivo panorama en el futuro próximo. — Javier Bautista  (@fjbautista) November 16, 2020

"No habiéndose habido, pues, efectivo suficiente, ni bien mueble o inmueble titularidad de los querellados cuyo valor, una vez trabados embargos, cubra el importe de la fianza, habrá que dar un paso mas en el orden de embargo, y proceder alembargo de títulos y acciones de los querellados y se acuerda embargar los siguientes bienes al jeque y a sus hijos Nayef, Nasser, Rakkan a fin de cubrir la cantidad de 8.518.898,04 euros fijada de forma cautelar en concepto de responsabilidad civil fijada con anterioridad", señala el auto.

AUTO DEMOLEDOR

La familia tenía cuentas en el Banco Sabadell (1.814,96 euros), otra en CaixaBank, con titularidad de NAS FOOBALL,S.L.,de 2,681,32 euros y una en el Banco Santander a nombre de Nasser de 19.072,71 euros. Es el dinero embargado que existe en España a su nombre.

El contundente auto de la jueza Ruíz González apunta además que, "se faculta al señor Administrador judicial y a los agentes de la policía investigadores, si por aquél se considera necesario, para que se personen en las viviendas donde actualmente se encuentran depositados los vehículos y procedan a remover los vehículos del lugar donde ahora mismo se hallan y sean trasladados a las dependencias de la entidad Málaga Club de Fútbol SAD, en el Estadio de la Rosaleda, donde quedarán depositados y custodiados por la Administración judicial y, en su caso, quien llegado el momento, le sustituya , a disposición de este Juzgado", señala el auto en referencia a los dos Mercedes, un Mini y una motocicleta de gran cilindrada que se les ha embargado también.

EMBARGO

Esto esclarece un poco más el fututo a corto y largo plazo del Málaga en cuanto a una ampliación de capital ya que las acciones del todavía propietario y sus hijos están embargadas. "Se acuerda la prohibición de disponer o hacer cualquier acto de gravamen sobre dichas participaciones y acciones, sin previamente ponerlo en conocimiento del Administrador Judicial nombrado para dichas sociedades, para, en su caso, y si procediere, obtener posterior autorización judicial", apunta el auto que hoy ha visto la luz.

La jueza además apunta de forma clara y directa que, "han llevado a cabo operaciones en las que se ha movido de forma indiscriminada el mismo patrimonio, de hecho, prácticamente el único patrimonio que han tenido dichas sociedades la mayor parte del tiempo no es otro que las acciones pertenecientes a la entidad Málaga Club de Fútbol SAD y el dinero o efectivo proveniente de las arcas de esta última entidad".

También te puede interesar:

El jeque Al Thani amenaza a Macron: "Si no hay disculpa oficial para los musulmanes soporta las consecuencias"

(1-1) El Málaga suma un punto que le sabe a poco

Larrubia, la próxima joya que le viene al Málaga: Malagueño y malaguista