Súper Lessort culmina una épica remontada de Unicaja en Berlín (90 - 91)

Unicaja está acostumbrando a sus aficionados a tener que ir al cardiólogo después de cada partido, cada vez que Unicaja termina un partido las pulsaciones están al punto de la taquicardia. El equipo malagueño es capaz de desesperar al aficionado más paciente en 20 minutos y levantarlo de sus asientos de la emoción en los siguientes 20. Ocurrió en el Martín Carpena ante el Real Madrid y ocurrió anoche en Berlín. En el térnino medio está la virtud y en esas está Unicaja, que en el momento que sea capaz de encontrar el equilibrio se puede convertir en un equipo el doble de peligroso.

Unicaja arrancaba la serie de play off de cuartos de final de la Eurocup en la cancha del Alba de Berlín, los malagueños estaban a obligados de ganar un partido fuera del Carpena para acceder a semifinales. Se esperaba a un Unicaja serio y con buena actitud en el inicio de la eliminatoria. Pero las buenas intenciones se quedaron en el vestuario. El inicio no pudo ser más desolador un parcial de 7-0 de salido ante un Unicaja que no sabía donde le llovían las canastas, que a falta de un minuto para la conclusión del primer cuarto perdía 27-11. Peyton Siva con 12 puntos se erigía en el líder del equipo local, al que no lograban frenar sus compatriotas, los bases Brian Roberts y Ryan Boatright.

De nuevo la defensa era un hándicap para Unicajas, 58 puntos encajados y sólo el triple era el único arma en en ataque. La sangría se reducía en el segundo cuarto y los malagueños lograron reducir distancias, 34-24, con el pívot francés Mathias Lessort, en la pintura. Pero era prácticamente imposible frenar al Alba de Berlín más firme y acertado en ambas zonas -17 rebotes por 11 malagueños-, como en ataque (58-39, minuto 20).

Todo parecía perdido. Las sensaciones eran deprimentes y había que tirar de épica o pedir un milagro para cambiar el destino del partido. Lo que sucedió en el vestuario de Unicaja en el descanso es un misterio, lo cierto es que el equipo salió con una actitud completamente distinta. El impacto en el tercer cuarto fue brutal, un parcial de 1-19, con cuatro triples del escolta serbio Dragan Milosalvjevic, ex del Alba, dos del ala-pívot canadiense Kyle Wiltjer y uno del alero polaco Adam Waczynski, junto con la aportación de Lessort obraron lo que parecía imposible, Unicaja remontaba y se metía en el partido (59-58, minuto 25).

Lo más difícil lo había hecho el equipo de Casmiro, que cortocircuitó por completo con su defensa al Alba de Berlín, que en siete minutos había anotado cinco puntos y en 10, solo 12. Cuando se quiere se puede y Unicaja, hasta ahora una verbena en defensa, construyó un muro desde atrás y mostró el camino del éxito.

El encuentro entró en otra dimensión, con mínima ventaja de los alemanes, que despertaron del letargo (70-66, minuto 30). Así se entró en el último cuarto. Las alternativas en el marcador fueron constantes en el cuarto periodo, donde el Unicaja logró ponerse por primera vez por delante con un triple de Milosalvjevic (72-74, minuto 32) ante un Alba de Berlín temeroso y fallón. Los minutos transcurrían y el partido derivó en un intercambio de canastas, sobre todo triples, que favoreció momentáneamente al Alba de Berlín, que empezó a defender y a obligar al Unicaja a lanzamientos difíciles (90-84, minuto 39).

Los instantes finales fueron trepidantes con una decisión polémica de los colegiados, que le dieron el balón a los alemanes con 90-89 tras un tapón legal de Lessort, aunque les quedaba poco más de un segundo de posesión y erraron el tiro. Con 13 segundos por delante, el Unicaja se la jugó con un triple de Roberts, que no entró, pero el rebote lo recogió Lessort, inconmensurable, anotando con un espectacular mate y situando a su equipo al borde de la victoria 90-91, a falta de dos segundos y dos décimas.

El Alba de Berlín tenía la última bola para ganar el partido pero el triple no entró y el Unicaja se apuntó el primer triunfo de la eliminatoria 90-91. El viernes a las 20:45 hora en el Martin Carpena, Unicaja podrá sellar su pase a las semifinales de la Eurocup.

90 - Alba Berlín (29+29+12+20): Siva (14), Saibou (10), Giedraitis (13), Sikma (8), Clifford (3) -cinco inicial-, Giffey (13), Hermannsson (13), Schneider (2), Wagner (3), Thiemann (5) y Nnoko (6).

91 - Unicaja (17+12+27+25): Roberts (9), Milosalvjevic (10), Waczynski (17), Wiltjer (9), Shermadini (8) -cinco inicial-, Boatright (8), Díez (-), Salin (3), Lessort (18) y Suárez (9).

Árbitros: Latisevs (LET), Silva (POR) y Racys (LIT).

Incidencias: Primer partido de los cuartos de final de la Eurocopa disputado en el Max Schmeling Halle de Berlín (Alemania) ante 6.322 espectadores.