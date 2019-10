Suárez: "En junio tiene Unicaja la opción que hacer conmigo. A mi me gustaría seguir"

El Restaurante Verum de Málaga nos abría las puertas para el programa deportivo de hoy. El tertulión de baloncesto de cada jueves tuvo este jueves un invitado especial, Carlos Suárez, el capitán de Unicaja, quien repasó junto a Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano y Aniocet Lavodrama como invitados, el momento por el que pasa el equipo malagueño tras su victoria ante el Trento italiano en Eurocup y que le aúpa al liderato de su grupo. Suárez comentaba que, “Ha sido una victoria balsámica, sí. Habiamos tenido roles muy definidos hasta la lesión de Alberto y eso quizá nos trastocó”.

Suárez además comentaba que, “Nos hemos adaptado muy bien. Las lesiones al final te trastocan y hay que superar eso como nos ha ocurrido esta semana”, puntualizó. “En defensa tenemos una identidad. Poco a poco tenemos que conseguir ese acierto o tiro liberado para un mayor porcentaje. Una buena defensa te da trofeos o torneos”, apuntó.

Sobre los objetivos de esta temporada, el capitán fue contundente, “Nos consideramos un club de Euroliga. Pero a nosotros nos han sacado, volvimos y ahora hay otro formato. Claro que esto afecta tambien a la liga doméstica. El objetivo nuestro es jugar el año que viene en la Euroliga”. Además, el alero de Aranjuez tuvo un aparte para sus compañeros, “Lo bueno es que de este equipo no dependemos de nadie. El día que no estes acertado hay que aportar para que el equipo gane. Ves a Toupane y dices, es un jugadorazo, este el año que viene no lo vemos aquí...”.

Para el capitán verde seguir en Málaga es una opción real, "cuando me retire una ciudad para vivir será Málaga", por lo que habló además de su vinculación con Unicaja con el que tiene este año y una más opcional, “Tengo este año y una opción más. Estamos en noviembre... no hemos hablado nada aún. En junio tiene el club la opción que hacer conmigo. A mi me gustaría seguir”, puntualizó. Ya puedes escuchar toda la entrevista en el link que está al comentar la noticia.