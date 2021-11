Sekou en COPE Málaga: "Estaba ansioso por marcar, ahora jugaré más liberado"

Sekou Gassama está feliz. El gol del sábado ante Las Palmas no solo le dio al Málaga los tres puntos, liberó a un enorme delantero. El punta catalán habló en exclusiva en Deportes COPE Málaga y habló de lo bien que le llegó ese gol y como le va a venir, “me he quitado un peso de encima. Los delanteros vivimos del gol. Lo hablamos el mismo día y nos salió la jugada de estrategia. Aunque solo sean tres puntos, fue un momento muy emotivo para mí”. Sekou además señalaba que, "estaba ansioso de marcar con el Málaga, me he quitado un peso de encima. Hacía un año que no marcaba. Ahora podré jugar más liberado", apuntó.

El 22 del Málaga apuntaba además que, “He vivido un año muy difícil. A nivel psicológico es complicado, quieres y no puedes. Lo he podido llevar mejor por mi gente. Ahora estoy bien y quiero mostrar mi valía", dijo.

En tono humorístico Sekou lamentó no tener ninguna foto haciendo la Pantera en La Rosaleda, aunque se refirió a su apodo, “el apodo de la pantera viene de la película Black Panther, me lo pusieron los compañeros de Valencia, tenía las rastas y me gustó la celebración de Gomis y la cogí para mí", apuntó entre risas.

SIEMPRE QUISO VENIR

El punta malaguista, que considera Almería como su segunda casa, habló de su cesión en el Málaga procedente de Valladolid, "siempre he querido venir y triunfar en el Málaga, nunca lo he ocultado. Si salía de Valladolid era para venir aquí", apuntó.

KABA Y SEKOU

Sorprendemos a Sekou con su hermana Kaba Gassama internacional con España en balonmano y que estaba en la concentración antes del Mundial: "Sekou está muy feliz en Málaga. Le gusta mucho en la ciudad, se le ve feliz y eso se nota". Kaba, su hermana, hablaba además de la personalidad del punta malaguista, “es divertido y cariñoso. Y está muy pendiente de todos nosotros. Estoy de compañera de habitación de Merche Castellanos jugadora del Costa del Sol”, apuntaba en una charla cariñosa e íntima entre hermanos.

SEGUIR EN MÁLAGA

A Sekou Gassama le gustaría seguir en Málaga, se encuentra muy a gusto, “he dado muchas vueltas en el fútbol y me gustaría tener más estabilidad, eso me ayudaría a tener mejor rendimiento y porqué no aquí en Málaga. Opciones de ascenso puede haber, pero hay que paso a paso, hay calidad en el equipo. Lo primero es empezar a ganar fuera de casa y tenemos que empezar en Burgos”, apuntó.