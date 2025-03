Sangalli en COPE Málaga: “No me queda otra que respetar y convencer a Pellicer de que opte más por mi”

El fútbol son estados de ánimos, pero no es el caso de Luca Sangalli, este donostiarra que lleva una buena carrera a sus treinta años. Siempre en la Real Sociedad, salvo un año en Cartagena. En Málaga cumple su segundo año y tiene a tiro el tercero por contrato, “si hay permanencia tengo uno más opcional”, apunta.

Este año ha jugado solo nueve partidos, tres de ellos de titular y para Sangalli esto no es de justicia o no, decide el entrenador y respeta su decisión. El día del Albacete se quedó fuera por una decisión técnica, “Ahí tuvimos nuestra discusión, cuando hablas con el míster siempre va de cara y eso se agradece. Tenemos eso, nuestras discusiones, no termino de estar de acuerdo con él, pero yo tengo claro es que si toma la decisión es que es lo mejor que cree él para el partido. Ya dio la razón, que fue algo técnico táctico, que al final no me queda otra que respetar y convencerle en los entrenamientos que opte más por mí”, señala.

MARILU BAEZ Pese a no jugar mucho, el mediocampista donostiarra no perdió la sonrisa.

"Me encuentro bien, entre no bien, se da la circunstancia por bajas y demás, pero la decisión final la toma el entrenador, que para eso está y hay que aceptar las decisiones. Yo estaré apto para todo, jugar de inicio o no", señala sobre las decisiones de Pellicer por él.

Sangalli a veces piensa que puede ser frustrante trabajar duro y no jugar, “el futbolista sabe que aunque ponga todo de su parte, no depende de él jugar, mentalmente hay que ser fuerte. En mi carrera esto ya lo he vivido y la única manera es estar siempre fuerte, apretar y trabajar mucho. Confío en el trabajo y que pronto de sus frutos”, argumenta.

autocrítico

"Es verdad que quizá no haya dado todo en su momento. Yo soy autocrítico, eso es así. No estoy dando el nivel que puede dar. Cuando llegue me encontré bien, tenía confianza, me sentía importante. Intento que no me afecte y ni a la confianza no tener minutos. Cuando sales al verde y no llevas muchos minutos, cuesta. Yo sé que puedo dar más. Entreno todos los días fuerte y dejarme todo. Intento volver a mi nivel”, señala sobre sus varias suplencias.

Sobre jugar en medio con lo que tiene el equipo en medio, decía que, “la competencia es muy fuerte. El año pasado apenas tuve oportunidades tras la lesión con Genaro y Dani Lorenzo más Manu Molina y este año con Luismi y la irrupción de Izan Merino”, apunta.

COPE Málaga Luca Sangalli es uno de los capitanes y de los más queridos en el vestuario.

“En mi carrera he variado de posiciones, pero te limita si no la tienes clara o definida. A mí me gusta en cualquiera de las tres por dentro. No tengo preferencia, pero a veces favorece y otras no, mientras que sea en el verde, me adapto”, subraya.

Sobre la permanencia en la categoría entiende que no habrá duda, “vamos a dar todo, nos vamos a dejar el alma en cada partido, vamos a defender este escudo como si nos fuera la vida. No sé si habrá tranquilidad y todo, pero vamos a pelearlo”