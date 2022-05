El presidente de Unicaja hace balance de la temporada: "Ha sido un fracaso"

Había mucha expectación por la esperada comparecencia del presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto. Después de que el club completara la peor temporada de su historia, el máximo mandatario hizo balance de la campaña en la que no quiso poner paños calientes: "La temporada ha sido un fracaso."

La comparecencia comenzó con puntualidad, 11:30 en punto y antes de responder a todas las cuestiones, López Nieto tomó la palabra: "No hay que darle más vueltas, deportivamente ha sido una decepción, no hemos cumplido nuestros objetivos deportivos. No hemos competido en la Copa del Rey, no hemos estado en el play off y hemos estado sólo en los cuartos de final de la BCL. La temporada ha sido muy mala deportivamente, un fracaso", comenzó explicando.

IBÓN NAVARRO Y CARLOS SUÁREZ

A continuación, ratificó la continuidad de Ibón Navarro como entrenador de Unicaja para la próxima temporada y la marcha del capitán, Carlos Suárez: "Después de haberlo meditado al final de la liga, le hemos comunicado a Ibon Navarro que va a continuar la temporada que viene. Entendemos que es el hombre que debe reconducir un proyecto nuevo, distinto, más acorde a su realidad deportiva y a nuestras pretensiones. Por el respeto, admiración y cariño que se le tiene desde el Club a Carlos Suárez, hemos hablado ya de que va a desvincular su trayectoria al menos de momento con el Unicaja. Él tiene la pretensión de seguir jugando al baloncesto, y para nosotros ha sido un jugador muy importante, 9 años en esta casa. El jugador no malagueño que más partidos ha jugado, un hombre carismático, que ha dado mucha gloria a esta entidad y que respetamos. El viernes habrá una convocatoria de prensa para que pueda despedirse, sin que esto en el futuro sea óbice de cualquier otro reconocimiento.”

FIBA BCL

Otro de las incógnitas que hay es el futuro europeo de la entidad. López Nieto confirma que van a pelear en los despachos por jugar la BCL, algo que aún no es seguro, y que en ningún paso volverán al ámbito de la Euroliga: "En la Euroliga no vamos a estar. Hemos elegido el modelo de la BCL, con el cual estamos muy contentos, después de estar en Bilbao y ver el desarrollo de la competición. Otra cosa es que nosotros no hayamos estado en los parámetros deportivos. Y evidentemente estaremos en el ámbito de la FIBA, como ya elegimos e hicimos estratégicamente. No nos arrepentimos, estamos muy contentos. Hay más equipos que aspiran a la BCL que a la Eurocup. Nosotros trabajamos todos los escenarios, buscamos fórmulas inteligentes, que sin romper el lazo deportivo de la competición permitan al Unicaja estar ahí. Sería una barbaridad arriesgarme a decir que vamos a estar, yo diría que estamos en el proceso”.









ALTAS Y BAJAS



El club tiene las manos libres para hacer una necesaria remodelanción en la plantilla, hasta nueve jugadores acaban contrato y se espera una gran revolución. El puesto de los que acaban contrato, como algunos con contrato dependerá de los distintos escenarios que se puedan dar: "Cuando llegué sabía adonde venía. Cuando estás dentro diagnosticas de otra manera, vamos viendo de otra manera. No ha habido química, no ha habido fuego, y la competición necesita, aparte de química, fuego y empatía, también más físico. Vamos a trabajar en esa línea, en la que el proyecto sea genérico, que paguemos a un jugador por su calidad profesional, y no por su nacionalidad. Rubén y Francis, criados aquí, les tenemos mucho cariño. Entiendo la sensibilidad, me ha tocado un aspecto muy difícil, he tenido que despedir a grandes entrenadores como Alfonso y Javier, también a Manolo Jato. Murió el padre del segundo entrenador, emocionalmente ha sido un año muy difícil. No vamos a hipotecar el primer equipo. Los Guindos son importantes. En el proyecto deportivo que venga no tendrá la prioridad la nacionalidad o el lugar de nacimiento. Se valorará la actitud y la aptitud. Podemos fallar, pero queremos crear un equipo potente. El grupo humano que hemos tenido es fenomenal, son demasiado buenos en su comportamiento personal. Pero tienes que toma decisiones más allá de lo deportivo"

PRESUPUESTO Y CAMBIOS EN LA FUNDACIÓN

López Nieto tamién quiso tranquilizar a su masa social recalcando el apoyo de la Fundación y que el presupuesto será en torno a los 10 millones de euros: "Vamos a estar en un presupuesto similar o superior al del año pasado. Hay detalles que hay que cerrar, como es el tema de Europa, pero en el peor de los escenarios estaremos igual o superior al del año pasado. Además, el año pasado conseguimos aumentarlo durante el transcurso de la temporada. El Unicaja no tiene problema de presupuesto, está en la línea que ha estado estas últimas temporadas. Yo comparezco como presidente de Unicaja, no como patrono. Serán los órganos del patronato los que tengan que tomar la decisión sobre la continuidad del presidente de la Fundación. Si llega el nombre que se plantea, José Manuel Domínguez, ya ha sido presidente del club, por lo tanto no me preocupa", explicó.