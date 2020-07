La plantilla del Málaga es receptiva a una negociación para adecuar sus contratos a la nueva realidad

Los jugadores, el núcleo duro del vestuario malaguista quieren ayudar. Todos ya lo saben. Un ERE deportivo en la plantilla, esa sería la principal tabla de escape para el reajuste económico y posterior levantamiento de la sanción de La Liga. El límite salarial impuesto por LaLiga obliga a la dirección deportiva malaguista a reestructurar el equipo antes de salir a fichar ningún jugador y todos están de acuerdo en ayudar. Todas las operaciones se consensúan entre Manolo Gaspar, Sergio Pellicer y el administrador judicial José Mª Muñoz.

Lo que busca el Málaga es poder inscribir jugadores, que no le pase como con Okazaki el verano pasado o no pueda mantener a activos importantes como José Rodríguez, Mula o Iván. En esos casos ya Manolo Gaspardijo en COPE que no tienen contratos elevados. Luis Muñoz quiere saber si podría ser inscrito, pero los problemas con el límite salarial y el interés de otros equipos por hacerse con sus servicios disminuyen las posibilidades de verle de blanquiazul el próximo curso.

El Málaga no quiere más casos Okazaki. No firmará sin poder inscribir. Lo quiere seguro. Ahora lo que más preocupa en el club malaguista es con La Liga trazar el límite salarial y poder levantar la sanción de fichar libremente. A día de hoy están en pleno trabajo con la patronal. — Javier Bautista  (@fjbautista) July 29, 2020

El Málaga traza un plan de objetivos prioritarios, y en él está la incorporar hombre de ataque, principalmente en la delantera ya que no tienen ninguno y además interiores y es posible que según vaya la cosa con los porteros canteranos y con Munir, la de fichar un portero. Claro está, todo supeditado al levantamiento de la sanción.

OFERTAS POR JUANPI AÑOR

El buen final de competición que hizo Juanpi Añor con el Málaga le abre la puerta de salida ahora más que nunca y por méritos en el césped. Al club de Martirícos ha llegado una oferta de un Primera y tra del extranjero. El venezolano, con un contrato fuera de órbita, debe salir. Le resta un año más de contrato y el Málaga no pedirá.