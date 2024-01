Pellicer en COPE: "La afición del Málaga nos trata como estrellas de rock... sin ser nadie"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer pasó durante una hora por Deportes COPE Málaga en el que durante una hora departió con Emilio Guerrero y Javier Bautista de la actualidad malaguista. Fue un repaso al pasado, presente y futuro, siempre con un perfil bajo, humilde, pero intenso. De los primeros 19 partidos que acaban de terminar, Pellicer comentó que, "la primera vuelta ha sido una montaña rusa. El equipo ha competido muy bien, aunque en los dos últimos partido no hemos entrado bien en las primeras partes, tenemos muchísimas cosas que mejorar. A pesar de tantas lesiones, el equipo ha competido", apuntó.

Lo último fue la derrota en Ceuta y ese once titular, al que le da vueltas, "aquí no le doy carta blanca a nadie, hay veces que uno es injusto. Estoy muy contento con toda la plantilla. Cuando se pierde hay silencio 24 horas, es lo que quiero transmitir, que haya dolor", señala.





Del pasado apuntó que no se arrepiente de su salida en su primera etapa, tras dos permanencias seguidas y de su vuelta, “volvería, claro, yo desde fuera veía cosas que sí se podía hacer con un par de retoques, lo que pasa es que luego por las circunstancias, no nos dio”, señaló. Y del futuro si que apuntó, “para estar aquí el año que viene tengo que ascender. Entendería perfectamente que me echasen si el equipo no logra el ascenso. El club se marca un proyecto de dos años", señaló.

Puedes escuchar la entrevista íntegra en este enlace.