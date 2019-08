Ontiveros: "Sabía que la operación se iba a hacer tarde o temprano"

Ontiveros ya es historia del Málaga. El fútbolista marbellí ya es uno más en la dinámica de su nuevo club, el Villarreal. Ha sido el "culebrón" del verano. Dos meses de tiras y aflojas que finalmente, y como era de prever por la delicada situación del Málaga, han colocado a Ontiveros en el conjunto amarillo. La operación es ventajosa para el Málaga que se embolsa 7,5 millones de euros, más 1,5 millones si el futbolista consigue una seria de objetivos y el 20% de la plusvalía por una futura venta del futbolista.

Ontiveros ha completado toda la pretemporada con el Málaga aunque su futuro siempre ha estado ligado al Villarreal como él mismo reconoce: "Ha sido una operación complicada, pero lo importante ha sido venir. Estoy feliz por este nuevo reto en mi carrera. Espero dar mi mejor versión para el equipo. Ha sido un verano muy largo. Al final, la espera ha valido la pena. Me dijeron que se iba a hacer, pero se dilató en el tiempo. Estaba un poco nervioso, pero al final se hizo y estamos todos felices. No dudé. Sabía que la operación iba a hacerse tarde o temprano. Estoy centrado ya en ayudar al equipo. El Villarreal me ha transmitido mucha confianza y espero devolvérsela en el terreno de juego”, explicó.

Ontiveros se formó en La Academia MCF, tras un breve paso por el Betis, hasta su debut y posterior consolidación en el primer equipo del Málaga CF, con el que debutó en LaLiga Santander un 21 de noviembre de 2015 en Barcelona frente al RCD Espanyol.

Desde entonces, el extremo ha disputado 34 partidos en LaLiga Santander, 7 en la Copa del Rey y 47 en LaLiga SmartBank, 14 de ellos militando como cedido en el Real Valladolid CF la campaña 17/18. Ontiveros ha sumado 7 goles y 8 asistencias como jugador del MCF.

De su etapa como canterano destaca la consecución de la Copa de Campeones de España con el Juvenil División de Honor (2015/16) y su posterior histórica participación en la UEFA Youth League (2016/17).