Noelia Losada en COPE Málaga: "A la jueza le sentó fatal el escrito que presentó el ayuntamiento"

La concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga,Noelia Losada, respondió a Abdullah Al-Thani sobre la carta que ayer publicó el qatarí como suele hacer en su cuenta de twitter, “Me salió del alma, es que no se puede consentir. Si tanto quiere al Málaga, que colabore con la justicia, que lleva mucho tiempo sin hacerlo y además es el principal culpable de la situación por la que pasa el club en estos momentos”, apuntó en Deportes COPE Málaga.

Losada, en su perfil apuntaba como respuesta contundente que, “Sr. Al-Thani, lo que debe hacer es colaborar con la justicia si tanto quiere al club o a la afición como dice. Tiene mucha culpa de la situación que por desgracia vive el Málaga CF. Sea serio. No juegue con los malagueños. Urge agilizar esa maraña judicial en la que está inmerso el Málaga y que impide que pueda entrar cualquier inversor", puso en Twitter citando lo publicado por Al-Thani del día anterior.





La publicación original del qatarí decía que: "Vuestro apoyo es fundamental para animar a los jugadores, al entrenador y a los asistentes técnicos. Entiendo que exigís resultados, pero la única forma de obtener resultados es mantenerse fuertes y unidos. Son seres humanos, sí, cobran por todo, pero al final son personas. Y mi pregunta a los honorables y celosos aficionados de esta entidad, deben unirse y no dar cabida a los abusadores de jugadores y cuerpo técnico. Por favor, apoyad y animad al equipo y permanecer con el equipo en todos los casos. Confío en que, con vuestra ayuda, el equipo superará este calvario. Mi segundo mensaje es para los jugadores y cuerpo técnico. Espero ver luchadores en el campo. Cada partido se considera una final para cosechar los tres puntos". Nada más lejos de la realidad.

EN CONTRA DEL ESCRITO DEL AYUNTAMIENTO

De otro lado, Noelia Losada se refirió al escrito que el pasado mes de febrero el ayuntamiento de Málaga, Management Empresarial (BlueBay) y Lout Gestión (Daniel Pastor, ex administrador concursal del club) enviaron a la jueza Ruiz González para que se cambie al actual administrador del club, José María Muñoz, “Me consta que la jueza se enfadó mucho con los escritos que le han legado para modificar la administración judicial de las sociedades intervenidas. Soy abogada y sé que a los jueces les gusta que les dejen trabajar tranquilos. Las administraciones tenemos que apoyar con patrocinios y apoyo y no meternos en las decisiones que tome un juzgado. Yo no estaba de acuerdo con el escrito que presentó el ayuntamento con Blue Bay y Daniel Pastor. En ese momento el club necesitaba serenidad y que el club mejorara en lo deportivo. Es debatible si debe haber un administrador judicial único o no para todas las sociedades, pero no era el momento. A la jueza le sentó fatal y con razón. Yo no estaba de acuerdo para nada"

A pesar de la delicada situación del Málaga, Noelia Losada se muestra optimista: "Yo estoy convencidísima de que se va salvar, aún se puede conseguir la permanencia, ahora los jugadores parece que se les ha olvidado jugar, pero estoy segura que la van a recuperar y que sí se puede", concluyó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

David Vidal en COPE Málaga: "Claro que el Málaga se puede salvar"

El Málaga cava su propia tumba hacia el descenso