El Málaga cava su propia tumba hacia el descenso

Era un día señalado, un partido marcado en rojo para demostrar que elMálaga y el malaguismos están muy vivos, que el la plantilla está capacitada para guiar al club a la salvación de la cateogría. Ambiente de gala, 26061 personas copando las gradas de la Rosaleda, una fiesta en la que siempre fallan los mismos: el equipo. De nada sirve hablar de compromiso, de orden táctico, de generar ocasiones si a los 30 segundos de la segunda parte, un futbolista, en este caso Genaro, da una patada más propia de un karateka y deja al equipo con 10 jugadores durante todo un segundo tiempo.

Da igual que en este caso sea Genaro, en su día fue Burgos, otro Luis Muñoz, otro Javi Jiménez, al otro Jozabed... siempre hay errores demasiados groseros que están condenando al Málaga irremediablemente al descenso de categoría. Este equipo de "presuntos jugadores de calidad" se han ganado a pulso ser el antepenúltimo en la clasificación a 10 puntos de la salvación con una ridícula cifra de 25 puntos en 32 partidos y que salvo milagro caerá a los infiernos de la 1a RFEF o como se llame la próxima temporada la tercera categoría del fútbol español.

MALA PLANIFICACIÓN

Que el Málaga está en esta situación es por méritos propios, no es un producto del azar. Una configuración de la plantilla entre Manolo Gaspar y Guede lamentable, jugadores de supuesta calidad que no han rendido como lo hicieron en sus clubes de origen, entrenadores que no han sabido sacar rendimiento a la plantilla y un Administrador Judicial que dejó el club deportivamente en manos de personas que se ha comprobado que no estaban preparadas para los cargos que han ocupado.

Al Málaga le quedan por delante 12 partidos, lo que es lo mismo, 36 puntos en juego. Nadie duda de que lo van a pelear y que intentarán agarrarse a las matemáticas, pero todos en el fondo ya saben que lo que no se ha sacado en 32 partidos es casi una utopía que se pueda hacer en 12. La caída del Málaga lejos del fútbol profesional está a punto de concretarse 25 años después. Una pena.

