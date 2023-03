David Vidal en COPE Málaga: "Claro que el Málaga se puede salvar"

La situación del Málaga es crítica. A falta de 12 jornadas y 36 puntos por disputarse el equipo es antepenúltimo con 25 puntos y se encuentra a 10 de la salvación antes de visitar el sábado el estadio del líder, la UD Las Palmas. A día de hoy hablar de permanencia es casi un milagro.

Sin embargo, en el fútbol también se producen milagros y de eso sabe mucho David Vidal. El mítico entrenador gallego, afincado en Chiclana de la Frontera, ha logrado permanencia épicas en diferentes clubes. La logró con el Cádiz en primera división a finales de los ocho y posteriormente en segunda división en clubes como Real Murcia, Elche y Albacete.





MOTIVACIÓN

El técnico daba su receta en COPE Málaga y pone el foco en la manera del entrenador en motivar a toda la plantilla de futbolistas: "Claro que el Málaga sí se puede salvar, pero hay que saber manejar a los jugadores. Hay que tener a los 25 a tope. El entrenador es el que manda en el vestuario. Es el profesor. Si los jugadores ven al entrenador débil van mal. Si damos balón y atacamos al final le quieren más. Si ponemos seis autobuses atrás al final habrá diferencias,” explica Vidal

El ex entrenador del Logroñés también se mojaba de como se debe tratar a los jugadores que han sufrido expulsiones abosurdas, ahí los casos de Genaro, Luis Muñoz y Burgos y la manera de gestionarlo: "Si cuesta trabajo ganar con 11, como se hace con 10. Hay que hablar con esos jugadores. Con ellos y que vean la realidad del trabajo. No soy partidario de apartarlos. El castigo puede ser cuando se acabe la temporada, pero ahora la solución no debe ser un castigo”

Por último David Vidal ser refería a la manera de trabajar e inculcar la intensidad: "Yo entrené a muchos equipos, y todos los jugadores me guardan mucho cariño. Hoy en día se trabaja muy poco. Una vez puse entrenamiento por la tarde además y casi me echan. Hace falta picardía y maldad, no agresivos, pero no ser frágiles desde el minuto uno"

