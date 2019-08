Munir: "Nos partimos la cara por nuestra afición"

Se acerca el cierre de mercado y la plantilla del Málaga sigue de cerca el desenlace de la ventana veraniega de fichajes. Muchos son los nombres que hay encima de la mesa en el capítulo de entradas y de salidas. La plantilla del Málaga no es ajeno a ello y lo que desea la gran mayoría, como explica Munir, es que llegue ya el 2 de septiembre a las 23:59 horas: "Deseando que se cierre el mercado de fichajes para que se termine la incertidumbre, ver el equipo que se quede", explicó el portero del Málaga. Se espera que uno de los refuerzos sea precisamente un portero que venga a competir con Munir: "No estoy pendiente sólo del portero que venga sino del resto de jugadores para que se adapten lo antes posibe. Es cierto que hay incertidumbre, pero este grupo junto al cuerpo técnico ha demostrado que se evade de los extradeportivo para competir bien". Durante toda la pretemporada los filiales Kellyam y Gonzalo han sido los encargados de competir con Munir: "Es una decisión del club traer otro portero, Gonzalo y Kellyam trabajan bien. La competencia es buena."

Sobre los objetivos de la temporada y el partido ante el Girona, Munir tiene claro que no renuncian a nada: "Tenemos un vestuario ambicioso y con ganas de competir y dar nuestra mejor versión. Lo importante es conseguir los 3 puntos en Girona y ese es el reto. El año pasado ganamos los 5 primeros partidos. Hay que dar la mejor version día a día y eso te colocará donde te merezcas. Felicito a mis compañros y cuerpo técnico porque trabajamos y competimos bien. Queremos defender la camiseta lo mejor posible. No hay que demostrar nada a la propiedad, nosotros hacemos nuestro mejor trabajo y no por quedar por encima de nadie, si no partirnos la cara por nuestra afición. El Girona es un rival difícil y peligroso. Tiene una de las mejores plantillas de la categoría y se ha reforzado bien. Necesitan la victoria. Vamos a ir a competir y jugar de tú a tú con humildad."

Munir ha entrado en la lista de convocados del nuevo nuevo seleccionador de Marruecos: "estoy contento por volver. Es un placer representar a tu país. La competencia con Bono es positiva. Que el esté al 100% me hará estar al 150% y eso me hace mejor."

Es habitual ver a Munir jugando lejos de su portería por el estilo de Víctor: "Jugar adelantado hay que adaptarse. Me siento muy cómodo, creemos en la filosofía del entrenador y me lo han hecho muy fácil. Son diferentes forma de jugar y hay que adapatase a todas. Con Muñiz era más cómoda para defender y con esta es más cómodo para atacar", explicó Munir que espera que el comité de competición no sancione al Málaga por alineación indebedia por el partido ante el Racing de Santander: "No es una decisión nuestra. Esperemos que no nos quiten lo que ganamos en el campo", concluyó.