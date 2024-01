Miguel Sánchez explica en COPE Málaga los falsos mitos sobre la nutrición deportiva

Actualmente, podemos encontrar en la sociedad infinidad de mitos sobre lo que se supone que es recomendable, y lo que se suppone que no en cuanto a lo que a nuestra alimentación y hábitos nutricionales se refiere. Para eso, dedicamos nuestro programa semanal a desbancar algunas de estas falsas afirmaciones.

A continuación, os contaremos cinco mitos sobre la nutrición





1 - Las grasas no son "malas"

Es importante matizar esta afirmación, ya que las grasas son macronutrientes esenciales que toda persona debe ingerir en su día a día para llevar una dieta equilibrada y variada. El matiz que debemos hacer en cuanto a las grasas es el siguiente.

Encontramos varios tipos de grasas, entre las que se encuentran las saturadas o "trans", las insaturadas, y las poliinsaturadas. De estos tres tipos anteriormente mencionados, las primeras (saturadas) debemos eliminarlas de nuestra dieta SIEMPRE, son perjudiciales para la salud, a parte de que nuestro cuerpo necesita muchisimo esfuerzo para eliminarlas, estas son las que podemos encontrar en la bolleria industrial, en los productos que contengan aceite de palma. Por el contrario, las últimas (poliinsaturadas) son las que debemos ingerir para complementar nuestra dieta. Se trata de grasas naturales (aceite, aguacate, frutos secos...) las cuales, siempre que controlemos las cantidades que ingerimos (debemos ingerirlas en pequeñas cantidades), y que la incluyamos en una rutina diaria donde también incluyamos la actividad física, serán recomendables en nuestra alimentación.





2 - Los azúcares no son "perjudiciales"

Igual que en el caso anterior, supone generalizar demasiado en la afirmación que hacemos, cuando decimos "los azúcares hay que evitarlos, porque son malos", ya que encontramos muchisimos tipos de azúcares en la tabla de alimentos, y ni mucho menos todos son malos, sino que algunos de ellos aportan incontables beneficios a nuestro cuerpo cuando los ingerimos, entre otros, son una fuente de energía esencial para nuestro organismo. Cuando hablamos de azúcares perjudiciales, nos referimos a aquellos que son sintéticos, es decir, que necesitan ser tratados químicamente para formarse. Estos son por ejemplo los azucares granulados (azúcar blanco, azúcar de caña...) . Sin embargo, encontramos azúcares naturales en alimentos como la fruta, o la miel, que recomendamos incluirlos en una dieta variada y equilibrada.

3 - Los hidratos de carbono por la noche no son "malos"

Esta afirmación debemos tenera en cuenta, siempre que seamos personas "sedentarias". Si estás leyendo esto, y eres una persona que no realiza ningún tiepo de actividad física en tu día a día, entonces sí, los hidratos no están recomendados para ti por la noche, ya que nuestro cuerpo convierte los hidratos de carbono en grasas cuando nuestro organismo no se activa, es decir, cuando no entrenamos. Por lo tanto, si comes hidratos, y no te mueves, podriamos decir que es como si estuvieses comiendo grasas. Por el contrario, personas que realizan periódicamene actividad física, metabolizarán esos hidratos en forma de energía, y estos serán una fuente de energía para el cuerpo. Antes de desbancar completamnte el mito, es importante puntualizar, que debes tener en cuenta que cantidad de hidraos ingieres, es decir, a mayor ingesta, mayor cantidad de actividad física debes hacer para consumirlos.





4 - Saltarse comidas es bueno para adelgazar

Este mito, que por desgracia está muy extendido, es el más peligroso sobre el que vamos a hablar en el programa. Esto se debe, a varios motivos. Hacer menos comidas a lo largo del día no siempre significará que comeremos menos, ya que muchas veces, al saltarnos una comida, nuestro cuerpo llegará a la siguiente comida diaria con más apetito, y podemos comer más de lo que deberíamos. Otra razón, es que nuestro organismo, si se acostumbra a comer de una manera desregulada, puede comentar a trabajar de igual manera, por lo que podemos empezar a sufrir desajustes como subidas o bajadas de peso descontroladas, lo cual sería peligroso para la salud.

5 - Comer muchos huevos es malo para el colesterol

Al contrario de lo que escuchamos en este último mito, los huevos no son un peligro para nuestro colesterol. Este alimento, es una ingesta fundamental de proteína animal en nuestra dieta, y un alimento que aporta nutrientes esenciales para nuestro organismo. El peligro de toda ingesta de alimentos, se encuentra en no ingerirlo compaginándolo con la actividad física, por ello, es importante siempre tener en cuenta que todo alimento o macronutriente es necesario compaginarlo con la realización de actividad física periódica.