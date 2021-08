Mercado: El Málaga cierra a Sekou Gassama y Ontiveros da la espantada

El Málaga se guardaba dos bombas para el final de mercado que pusieran la guinda a una plantilla muy ilusionante: Sekou Gassama es el nueve elegido y Javier Ontiverosera el bombazo final de mercado con el que Manolo Gaspar y el administrador, José María Muñoz, querían darle a la afición. Al final una de ellas no se activará. José Alberto López tiene donde elegir pese a la no llegada dle marbellí. Una pasada de plantilla en relación a como estaba el club hace justo un año. Sin Ontiveros, el club no para y mira hacia adelante. El enfado es monumental en las oficinas de Martirícos en lo que consideran una "traición" y un acto de poca madurez del malagueño, que irá a Osasuna.

LA PANTERA

Por un lado, Sekou Gasama es el nueve elegido por Manolo Gaspar para ser la referencia en la delantera. El Málaga ha llegado a un acuerdo con el Valladolid para la cesión del espigado atacante catalán y se hará cargo de su ficha y además el Málaga pagará una cantidad por esta cesión. El acuerdo es total y el club espera hacerlo oficial en las próximas horas. El Málaga ha apostado fuerte en lo económico en esta operación. El atacante le pidió salir incluso cedido al club pucelano. El acuerdo, como avanzó COPE Málaga, se hizo ayer y, si no pasa nada raro, será blanquiazul.

NOTICIA: El Málaga acaba de cerrar el acuerdo con el Valladolid por la cesión del delantero SEKOU GASSAMA. Informa @fjbautista que, a falta de la firma, el jugador catalán es el elegido como el nueve. Esfuerzo muy grande del Málaga en esta operación. #97.1FM pic.twitter.com/xKOk4xduS3 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) August 25, 2021

LA ESPANTADA

Y el bombazo del Málaga en los últimos días de mercado era Ontiveros, pero el jugador se bajó él solo. Una decisión tan personal como poco entendible. La verdad del caso Ontiveros es fácil de explicar: El jugador ayer iba camino de Málaga, con dorsal ya asignado. Contratos ya cruzados y acordados con el Villarreal. Las cláusulas y porcentajes acordados. Todo deslizado en los medios y entre la afición de lo que era un gran salto de calidad y un golpe de efecto. Vídeos preparados para por la tarde poder presentarlos en las redes sociales del Málaga. Él, y solo él, sabe porqué sube para Pamplona. Enfado monumental de todo el club.

DECISIÓN PERSONAL

Y cobrará lo mismo. Un matiz vital. No es por dinero la marcha de Ontiveros del Málaga. Osasuna pagará lo mismo, se comenta en las oficinas de Martirícos. Es más, ante tal asombro de Manolo Gaspar tras recibir la llamada en pleno camino de Javier Ontiveros, el director deportivo telefoneó a Fernando Roig, presidente del Villareal, tan asombrado como el propio Gaspar.

���� La verdad del caso Ontiveros: El jugador camino de Málaga, dorsal ya asignado. Contratos ya cruzados y acordados con Villarreal. Vídeos preparados para esta tarde. Él, y solo él, sabe porqué ahora sube para Pamplona. Enfado monumental de todo el club. Y cobrará lo mismo. — Javier Bautista  (@fjbautista) August 26, 2021

Ya sin Ontiveros y con la desazón, en el club malaguista cabe una reflexión. Antoñín también recibió ofertas de Primera antes de viajar, pero dio su palabra de jugar en el Málaga. Luis Muñoz siguió el verano pasado en mitad de los Eres. Había dado su palabra. Querían estar en su club. Ontiveros, en cambio no. Le faltó la madurez que si tuvieron éstos. Ahí reside la respuesta. Si Ontiveros tuviera desde el minuto uno su intención de bajar a Segunda, ser líder de un proyecto fuerte y revalorizarse tras su mal año en Huesca, quizá todo hubiera cambiado.