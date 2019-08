El Marbella FC aspirante al ascenso a segunda división

El Marbella F.C.apuesta fuerte esta temporada, en un acto espectacular en el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, el club marbellí presentó su nuevo proyecto para la temporada 2019-20, en la que el objetivo de la entidad es claro, intentar conseguir el ascenso a Segunda División. El club abre una nueva etapa de la mano de la agencia de representación ‘Best of You’, que afronta su primera campaña completa al frente de la gestión de la entidad y que ha realizado una apuesta fuerte para conseguir éxitos deportivos. Con un gran ambiente en las gradas, con un millar de aficionados que han podido ver todas las novedades, desde la plantilla, reforzada con siete fichajes, hasta las nuevas equipaciones Adidas, una de las señas de identidad del equipo para esta campaña y que tendrán como patrocinador principal al Ayuntamiento y la palabra “Marbella” en el pecho. También se ha presentado el nuevo autobús, más cómodo, con wifi incorporado y rotulado con la palabra ‘Marbella’ y el escudo del club con gran tipografía en ambos laterales. Todo ello gracias a Iberian Mobility.

Además, se ha podido conocer la ropa de paseo que utilizarán los jugadores, a cargo de la firma Pedro del Hierro. Un gran proyecto, con todos los detalles, y que está a la espera de que empiece a rodar el balón este próximo domingo. Hasta entonces, esta tarde se ha podido disfrutar de la presentación oficial, con mucha ilusión en todos los presentes. En el acto han estado presentes el CEO de Best of You, Óscar Ribot, el director general del club, Héctor Morales, y el director deportivo, Marcos López, junto a los patrocinadores. Por parte del Ayuntamiento ha acudido la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el concejal de Deportes, Manuel Cardeña. La plantilla está formada por 22 jugadores, de los cuales 15 continúan de la pasada temporada: Wilfred, Marcos Ruiz, Lolo Pavón, Dani Pérez, Xiong, Samu de los Reyes, José Cruz, Elías, Bernal, Faurlín, Paulo Vitor, Juergen, Añón, Samu Delgado y Mustafá. Además, se han incorporado siete fichajes: Santomé, Yaimil, Óscar García, Manel Martínez, Redru, Saúl González y Javi López.

Al frente del equipo continúa David García Cubillo, que con estos mimbres tendrá que hacer frente al reto que la plantea la entidad de intentar buscar el ascenso de categoría. Precisamente el técnico fue el primero en dirigirse a los aficionados y mostró la “ilusión” con la afrontan la temporada, con un proyecto “tan ambicioso”, aunque se mostró cauto: “sabemos que si queremos estar arriba tenemos que correr más que el rival”, dijo. El capitán, Javier Añón, ha destacado la suerte de contar con el respaldo de una empresa como Best of You, que “apuesta mucho por el fútbol”, y ha expresado el deseo de la plantilla de “darlo todo en el campo”, además de pedir a la afición que también “lo dé todo” desde la grada. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha intervenido a continuación y ha garantizado el “apoyo institucional” al club, con la mejora del estadio, incluido un proyecto para hacer uno nuevo, y ha añadido que “Marbella se merece un gran equipo, una gran afición y la ciudad no va a defraudar”. En la misma línea, el concejal de Deportes, Manuel Cardeña, destacó el “proyecto ilusionante” que se ha puesto en marcha y dijo que la ciudad tiene “un equipo ganador”. Óscar Ribot, por su parte, ha recordado que tuvieron “la posibilidad de elegir otros clubes, pero queríamos uno grande y ese fue el Marbella”. Ha dicho que hay “muchos sueños por delante” y ha pedido a la afición que “llene las gradas”. Héctor Morales se ha dirigido a la afición y le ha recordado que “todo esto es para vosotros, necesitamos vuestro apoyo” y ha añadido que “va a ser un año muy bonito y emocionante”. Marcos López ha mostrado su convencimiento de que los jugadores “se van a dejar la piel para ser cada día más competitivos” y ha dejado claro que “será un camino complicado”, pero que cuentan con “un gran equipo y un cuerpo técnico de primer nivel” para los que también ha reclamado el apoyo a la afición. “Si estamos unidos, vamos a ser muy difíciles de batir”, ha concluido.