Manolo Gaspar: "Tenemos una buena plantilla, equilibrada y para dar guerra ante cualquiera"

Muy claro y directo fue el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar en el día de hoy para hablar del mercado de fichajes. El malagueño valoró como “diferente” el mercado veraniego de incorporaciones respecto al del curso anterior: “Desde el punto de vista al que estaba acostumbrado,ha sido mucho más fácil. Ha habido dos tramos, uno antes del acuerdo con el CVC, y otro después. También pasamos a no tener sanción de LaLiga y todo lo que conlleva eso. Estoy muy satisfecho”.

Gaspar: “Yo si doy mi palabra, jamás fallo. Quería darle a la afición el regalo de tener a Ontiveros. Los contratos ya estaban en mi mesa. Roig me llama y me dice que no sabía que le pasó por la cabeza. Incluso me pidió jugar el viernes, llevaba el 22. Estaba todo acordado…” pic.twitter.com/RWRc4sjDKu — Javier Bautista ? (@fjbautista) September 2, 2021

CASO ONTIVEROS

Del asunto Ontiveros fue claro y contundente: "Cada persona es de una manera, yo si doy mi palabra jamás voy a fallar. Nosotros la posición la teníamos cubierta, eran más mis ganas de darle la afición ese regalo. Yo lo estuve esperando con los contratos en mi mesa. el acuerdo con el Villarreal era total. Chapó por Villarreal por la ayuda y la predisposición. Esa noche me llamó Fernando Roig para pedirme perdón, me dijo que no sabía lo que se le había pasado al jugador por la cabeza", apuntó.

Gaspar dejó claro además que “el que quiere jugar en el Málaga, juega en el Málaga. Y el que quiere subirse al barco, se sube”, confiando en el plantel que se ha confeccionado: “Le vamos a dar guerra a cualquier rival. Creo que mejorar lo que hicimos el año pasado es obligatorio”.

CANTERANOS



Preguntado por nombres propios, hizo mención a canteranos como Ismael o Benítez en una posición bien cubierta. “Isma sigue siendo una apuesta del Club que se ha ganado el derecho de estar en el primer equipo, es uno de los ‘capis’ y decide pelear la posición; y Ale Benítez ha decidido quedarse porque quiere jugar en el Málaga”. También habló de la renovación de Juande, “estaba pactada, lo teníamos guardado y solo esperamos para anunciarlo”, el día del cierre del mercado.

?? Empieza la rueda de prensa del director deportivo del Málaga @manologaspar20 “Ha sido una ventana diferente. Este mercado ha tenido dos tramos, uno antes del CVC y otro después. El no tener ya la sanción y disponer de todas las fichas, ayudó. Estoy muy satisfecho” #97.1FM pic.twitter.com/ITPbDPLSWQ — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) September 2, 2021

Manolo fue requerido por los fichajes de Peybernes y Sekou. Sobre el francés, “lo intenté en diciembre de la temporada pasada, pero no pudimos hacerlo. Él puso mucho de su parte y aquí está”; respecto al ariete, cedido con opción de compra, “las condiciones son bastante positivas para nosotros y era un objetivo mío desde el minuto uno”.

UNIDAD PLENA



En la parte final de su alocución, el ejecutivo blanquiazul destacó la unidad reinante en el Málaga: “Somos impermeables y vamos todos de la mano al mismo sitio. Son incontables las horas que echamos y no solo la dirección deportiva del Málaga”. Y, finalizado el turno de preguntas, Manolo Gaspar tuvo un guiño especial para la fiel afición malaguista: “El Club está trabajando en la campaña de abonados y necesitamos que La Rosaleda empuje. Sabemos que la situación es complicada, pero al final la gente responde. Creo que el mejor fichaje va a ser la afición. Tenemos que darles mucho a ellos. Somos 14 fichajes contando a la gente”.

