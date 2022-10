Manolo Gaspar en la presentación de Lumor: "No voy a abandonar el equipo cuando peor está, no es mi estilo"

El lateral zurdo ghanés Lumor Agbenyenu, que fue presentado este jueves como jugador del Málaga, se mostró optimista, pese a que el equipo malaguista ocupa puestos de descenso tras las primeras doce jornadas disputadas en LaLiga SmartBank, y dijoademás que van "a luchar por llegar a la promoción y ascender a Primera", comentó. "Me gustó mucho venir a esta ciudad tan bonita, con muy buena gente. Estoy muy contento por cómo va todo y por el grupo que tenemos", dijo el ghanés, que tiene asignado el dorsal 15 y que se ha comprometido con el club malagueño hasta el final de la presente temporada.

Lumor, con pasado futbolístico en España al estar ligado al Mallorca en la temporada 2019-20, llegó este curso al Málaga tras rescindir el contrato con su anterior club, el Aris de Salónica griego, lo que le dio la oportunidad de regresar y pasar un periodo de pruebas en el conjunto malaguista, "venir a un club tan grande y con tanta historia como el Málaga es una gran oportunidad para mí", destacó el defensa, internacional con su país y que está preparado para ayudar porque tiene "mucha experiencia jugando con equipos como el Málaga", por lo que destacó que se siente preparado para estar "en un equipo tan grande como éste", apuntó.

LUMOR SIN INSCRIBIR

Lumor, sobre la la situación que atraviesa el Málaga, relató que "no merece estar en Segunda" y añadió que "ha empezado mal pero todos lucharán por ascender donde se merece estar el equipo". También recordó su paso por el Mallorca y destacó que "fue uno de los mejores equipos" donde ha estado y donde disfrutó "mucho". Lumor no pudo ser convocado para el partido de la duodécima jornada que el Málaga jugó el pasado lunes en Oviedo (1-0) al no poder inscribirlo el club por no tener en regla la documentación necesaria, aunque ya podría debutar el próximo domingo en el estadio de La Rosaleda ante el Eibar.

GASPAR NO SE VA

De otro lado el director deportivo, Manolo Gaspar, que presentó al décimo cuarto fichaje habló sobre el momento por el que pasa el equipo, penúltimo tras una fuerte inversión en verano, lo que ha desatado fuertes críticas en la afición blanquiazul, "José María sabe perfectamente cuál es mi situación, él y yo tenemos un ida y vuelta muy bueno, mucha confianza por todo lo que hemos pasado. Gran parte de la responsabilidad es de la parcela deportiva, por lo tanto es mía y lo asumo como tal", dijo.

Gaspar apuntaba además que, "intento mantener el equilibrio en todo momento, lo que no voy a hacer es abandonar el equipo cuando peor está, eso no va con mi personalidad. Asumo mi responsabilidad, prefiero que la crítica, los cánticos y lo que se genere se dirija a mi persona y no al grupo, que lo que caiga, me caiga a mí. No es cómodo pero estoy preparado porque va con el cargo. Asumí el reto hace tres año sabiendo que esto podía pasar. Lógicamente yo no voy a ser un problema para José María y mucho menos para el Málaga. Porque José María está aquí de manera transitoria, pero el club, el Málaga, es lo que queda. Nunca he sido un problema para el club y ahora no va a ser distinto”, subrayó.

En opinión del arquitecto de este proyecto que hizo aguas ya en verano no firmando extremos y manteniendo la idea única del anterior entrenador, matizó, "lo ha dejado claro en todos lados Pepe. Estamos buscando jugadores que nos den esa amplitud por fuera. Al principio de temporada, cuando planificamos por la manera en la que íbamos a jugar, teníamos jugadores por dentro, con buen pie y sólo dos extremos. Necesitamos recambios para esos extremos porque es la solución a las carencias que tenemos, que nos den amplitud. Pero hay equipos con extremos que ganan y pierden. Tenemos que sacar máximo rendimiento a lo que hay y cuando tengamos la oportunidad, buscar nuevos recambios”, apuntó Gaspar que reconoció que llegarán refuerzos para lops extremos pero ya en Enero.