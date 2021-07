El Málaga vuelve a los orígenes y presenta sus nuevas camisetas

Cada verano es el debate de los aficionados: Cómo será la nueva camiseta, qué modelo o que color llevarán las alternativas. La primera equipación recupera el tono azul royal de principios de los 90 y los 2000. Las dos alternativas son menos llamativas que años anteriores. Regresa el negro y se "vuelve" a un rosa eléctrico ahora llamado Amaranto, que viene a ser un rojo intenso.

LA PRIMERA

El potente azul royal vuelve a vestir al Málaga CF. La camiseta, con rayas puramente verticales y un corte clásico, tiene un toque retro que evoca a la etapa del club malaguista de los años 90 y 2000.

?? El @MalagaCF presenta sus nuevas equipaciones:



???? Azul oscuro y blanco



???? Amaranto entera, con ribetes negro



???? Negro completa con ribete blanco pic.twitter.com/qa3BmtQqvL — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) July 14, 2021

Este aspecto no es casual, la entidad busca homenajear durante la inminente temporada 21/22 a ese equipo que emergió de sus cenizas hace casi 30 años. Con un abismo por delante (arrancando en Tercera División) una plantilla repleta de filiales y su afición se reencontraron tras la desaparición del CD Málaga y tiraron de genio para no permitir que este sentimiento se desvaneciera. ¿Por qué ahora? Es justo el momento. La COVID-19 nos ha separado durante temporada y media, pero al fin nos vamos a volver a ver. Ahora hay que tirar de genio de nuevo para no permitir que la distancia haga mella en nuestra pasión. Por todo eso, el MCF se vuelve a poner esta piel curtida en mil batallas.

LA SEGUNDA

¿De qué color es este uniforme? La verdad que no sabríamos muy bien qué decirte. Hay varias teorías sobre de qué tonalidad es esta moderna segunda combinación. Hay quien afirma que es Carmesí, Diva Pink, Naranja o Coral. Lo único que conocemos es su referencia de Pantone, pero preferimos dejarlo en el anonimato y que sea nuestro público quien defina este enigmático color.

¡Ya la tenemos aquí! ¡La hemos recuperado!



??‍?? UNA PIEL CURTIDA EN MIL BATALLAS ??‍??#TiraDeGeniopic.twitter.com/E53njYUi6W — Málaga CF (@MalagaCF) July 14, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

De lo que no hay duda, es que esta equipación no deja indiferente a nadie. Su atrevimiento, frescura y brillo la convierten en un objeto muy atrayente para afición y coleccionistas.

LA TERCERA

El negro es siempre una buena opción para un conjunto. Elegante, clásico, nunca falla. Así es el tercer uniforme malaguista, que llevarán los jugadores en una tercera alternativa.

EL PORTERO

Hay mucho mundo en la ropa de portero. Dicen que los colores vivos y brillantes les hacen parecer más grandes para los delanteros y que los oscuros y apagados les hacen pasar casi desapercibidos. Cualquiera de los dos efectos parece nocivo para los arietes. Sea cual sea la razón, la realidad es que esta indumentaria que vistió en el acto Dani Barrio es llamativa y muy atrayente.

PRÓXIMAMENTE A LA VENTA

Las Tiendas MCF ofrecerán a sus aficionados el primer y segundo uniforme una vez haya suficiente stock para cubrir la demanda. Los medios oficiales del Club informarán de la fecha exacta próximamente.