Antoñin: "Todavía me siento extraño porque no me esperaba que me pasara esto tan rápido"

El delantero malaguista Antonio Cortés Heredia, Antoñín, concedió su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento en el Ciudad de Málaga: “No hay presión. Estamos trabajando bien y vamos a seguir haciéndolo”, comentó en primer lugar. Antoñín habló de ese proceso de adaptación a su papel en el equipo, "Todavía me siento extraño porque no me esperaba que me pasara esto tan rápido, pero poco a poco me voy adaptando trabajando. Los compañeros, día a día, me ayudan para que siga dando lo máximo de mí, para que no me relaje ni un segundo y siga trabajando", subrayó.

Antoñín también se refirió a la humildad existente en su cabeza por todo lo que le está pasando, "lo llevo bien porque soy un chaval que siempre tengo los pies en el suelo y sé de donde vengo. Sí que es verdad que la afición malaguista me apoya muchísimo y estoy muy agradecido. Hay que afrontarlo con los pies en el suelo siempre y trabajando humildemente", comentó. El futbolista canterano del Málaga evitó hablar de su futuro con un simple, "esos temas los lleva mi representante y no me preocupa mucho. Estoy feliz en el Málaga", comentó.

El futbolista malagueño habló además de que la cantera tiene recompensa, "siempre hay que trabajar lo máximo, en cada partido y en cada entrenamiento. El entrenador ve los partidos del filial, siempre está observando y, si trabajas bien, al final te llega la recompensa. Presión no hay, estamos trabajando bien y lo vamos a seguir haciendo. El míster dice que llevamos varias semanas trabajando bien y el gol llegará. No tengo que tener ninguna presión, trabajo, intento dar lo máximo de mí y los goles llegarán, trabajando bien, claro", apuntó.