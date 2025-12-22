El Málaga se sitúa a la cola de Segunda en el reparto de derechos de televisión

LaLiga ha hecho público el reparto de los ingresos por derechos audiovisuales de la pasada temporada, y las cifras sitúan al Málaga CF en la parte baja de la tabla de LaLiga Hypermotion. El club de Martiricos percibió un total de 5,54 millones de euros, una cantidad que lo convierte en el decimoséptimo equipo de la categoría por ingresos televisivos, superando únicamente a un reducido grupo de cuatro equipos.

La lista de los que menos cobran

Solo cuatro clubes de la Segunda División recibieron una cifra inferior a la del Málaga. Estos son el Eldense (5,28 millones), el Castellón (5,31 millones), el Mirandés (5,38 millones), el Huesca (5,50 millones) y el Cartagena (5,48 millones). Por su parte, el Racing de Ferrol obtuvo exactamente la misma retribución que el conjunto blanquiazul, confirmando la ajustada economía en la parte baja de la competición.

El complejo sistema de reparto

El criterio para distribuir estos ingresos es complejo y se basa en varios factores. En primer lugar, del total de los ingresos audiovisuales del fútbol profesional español, el 90% se asigna a los equipos de Primera División y solo el 10% restante a los de Segunda. Dentro de la categoría de plata, el 70% de ese montante se reparte de forma equitativa entre todos los clubes.

El 30% restante se distribuye según los resultados deportivos obtenidos, pero a diferencia de Primera, en Segunda solo se tienen en cuenta los méritos de la última temporada. En este reparto variable, el primer clasificado recibe un 15,4% y el segundo, un 13,6%. La 16ª posición del Málaga la temporada anterior le supuso un 1,59% del total variable a repartir.

La Liga Así queda el reparto de derechos televisivos

Además del rendimiento deportivo, LaLiga también pondera la implantación social de cada club. Este concepto se calcula con dos variables: un tercio proviene de la recaudación media en abonos y taquilla de las últimas cinco temporadas, mientras que los dos tercios restantes dependen de la participación de cada equipo en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas.

Ajustes por ayudas y el Plan Impulso

Las cifras también se ven afectadas por factores externos como la compensación por descenso desde Primera División. Clubes como el Cádiz (22 millones), Almería (18,8 millones) y Granada (17,1 millones) han visto sus ingresos inflados gracias a esta partida, lo que agranda las diferencias en la categoría.

Finalmente, el reparto final incluye un ajuste derivado del Plan Impulso, el acuerdo estratégico con el fondo de inversión CVC. Este pacto, que inyectó casi 2.000 millones de euros en LaLiga a cambio del 9% de sus ingresos durante 50 años, ha permitido al Málaga encontrar financiación para proyectos clave como la Ciudad Deportiva de Arraijanal, inaugurada hace ya dos años y que aún está en fase construcción.

El modelo de negocio del Málaga se va ampliando cada temporada, el club ha conseguido incrementar sus ingresos gracia a los patrocinios que ha ido incrementando, a la venta de abonos, donde en las dos últimas temporadas ha tenido que poner el cartel de "no hay más abonos" debido a la alta demanda, y también a la venta de merchandising. La apertura de la tienda oficial del Málaga C.F en calle Larios también ha supuesto un impulso fuerte para la entidad.