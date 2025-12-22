Un pellizco de El Gordo importado de León a Marbella, el tercer premio, un cuarto y tres quintos: la Lotería de Navidad en Málaga

El número 25.412, agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025, cae en la administración de la estación de tren de Vialia, en Málaga capital

El s orteo de Lotería de Navidad de 2025 ha dejado una estela de fortuna en la provincia de Málaga, que ha sido agraciada con el tercer premio, un cuarto y tres quintos premios. Aunque el esperado Gordo pasó de largo en las administraciones locales, la suerte llegó de forma indirecta a través de un restaurante de Marbella, completando una jornada de alegría muy repartida.

El Gordo 'importado' que desata la euforia en Marbella

La mayor alegría económica ha llegado de la mano del restaurante El Leonés de Marbella. Su propietario, José Charro, ha repartido 120 millones de euros del primer premio, el 79.432, a través de 300 décimos que trajo desde La Bañeza (León).

Después de 36 años jugando al mismo número, Charro ha abierto las puertas de su local, cerrado como cada lunes, para celebrar con sus clientes. La fortuna también se ha quedado en casa, ya que, según ha confirmado, se han quedado con dos décimos: "Los propietarios nos hemos quedado con un décimo, como todo el mundo... uno yo y otro, mi hijo".

Un tercer premio muy repartido por la provincia

El tercer premio, el 90.693, ha estado especialmente distribuido, con seis administraciones de la provincia vendiendo décimos. Una de ellas, ubicada en un centro comercial de Estepona, ha llevado la suerte a través de su lotera, Rosario, quien ha expresado su emoción: "Ya, simplemente, el hecho de haberlo dado, ya es muy buena noticia, que alguien de aquí cercano haya recibido algún premio nuestro". Rosario ha destacado que la ubicación del punto de venta es clave, ya que "tiene mucho movimiento y rotan muchas personas".

La fortuna del tercer premio también ha sonreído a Torre del Mar, donde el responsable de la administración se ha enterado de la noticia por la llamada de COPE Málaga. Además, se han vendido décimos en el aeropuerto de Málaga, Benalmádena Costa, Torrox y en un despacho de la calle Catapilco de Málaga capital. Su responsable, Juan Jurado, ya es un veterano en repartir alegrías navideñas, sumando su cuarto año consecutivo dando premios. "Ya es el cuarto año seguido de Navidad repitiendo, 2022, 2023, 2024 y 2025", ha señalado.

Nos estaban felicitando por el quinto premio cuando ha salido el tercero" Lotero de Málaga que ha vendido el tercer premio y un quinto

De hecho, la administración de Jurado ha vivido una doble celebración, ya que minutos antes del tercer premio habían vendido un quinto, el 77.715. "Estábamos con la alegría del quinto, nos estaban felicitando, y ahora salió este", ha contado emocionado. Este mismo quinto premio también se ha distribuido en Torrequebrada, Arroyo de la Miel, Torremolinos y en la avenida de la Luz de la capital, cuya responsable, Carmen, confesaba estar "nerviosa" ante la noticia de haber repartido la suerte.

Quintos viajeros y un cuarto premio millonario

La suerte también ha tenido un componente viajero y solidario. El número 25.412, otro de los quintos premios, ha sido vendido por José Manuel Cuberos en su administración del centro comercial Vialia. Cuberos ha explicado que el premio está "muy, muy repartido" entre clientes habituales y viajeros del AVE. Además, parte de los décimos fueron vendidos a la asociación de Mallorca 'La fuerza de Álvaro', que apoya a un niño con una enfermedad rara degenerativa.

Cuando premia alguien que realmente lo necesita y es por una buena causa, mucho mejor todavía" Lotero de Málaga que ha vendido un quinto premio

José Manuel ha manifestado su alegría por este premio con fin social: "Hay una asociación de un niño que tiene una enfermedad rara y me alegro mucho por ellos". En total, su despacho ha repartido más de 8,2 millones de euros.

La lista de quintos premios en Málaga se completa con el 60.649, del que se ha vendido una serie en Torremolinos y 450 décimos en la administración El Brujo de Plaza Mayor.

Finalmente, la provincia también ha celebrado uno de los dos cuartos premios, el 25.508, distribuido en un despacho de Camino Suárez en la capital, que ha repartido ocho millones de euros en la zona. Es el balance del Sorteo de Navidad 2025.