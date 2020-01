El Málaga pierde una inmejorable ocasión para alejarse del descenso

El Málaga fue amo y señor de los primeros 45 minutos. Bien colocado desde el inicio con el reaparecido Adrián en el centro del campo y Renato en la derecha, se quedó por sorpresa Antoñíín en el banquillo. El equipo de Pellicer gozó desde muy pronto de la primera ocasión del partido. Hicham muy incisivo colocó un centro que Adríán desde el punto de penalti no atinó a revolverse para rematar. El Mirandés se dedicaba a verlas venir e intentar contragolpear con peligro.Un corner forzado y un tiro muy desviado de Merquelanz eran sus únicas aproximaciones al áera malaguista. En el minuto 24 se pudo adelantar el Málaga, una buena triangulación entre Cifu, Hicham y Sadiku pudo inaugurar el marcador. Sin embargo el remate en boca de gol de Sadiku lo repelió a corner Limones. El Málaga lo seguía intentando primero por mediación Adrián con un disparo alto y luego de nuevo Sadiku, pero su disparo lo volvió a rechazar Limones. El Málaga apretaba y tuvo su recompensa, un centro desde la derecha al punto de penalti iba ser rematado por Diego González, pro Carlos Julio llegó tarde y derribo al jugador del Málaga. Esta acción acabó en penalti y en amarilla para el jugador del Mirandés, Adrián asumió la responsabilidad y no falló para adelantar a los locales. Lejos de meterse atrás el equipo blanquiazul lo siguió intentando. Un minuto después del gol la volvió a tener Sadiku y en los extertores de la primera parte Hicham remató muy arriba un balón suelto en el área. El Málaga se iba a los vestuarios con ventaja pero con la sensación de que el marcador se quedaba corto.

Empezó avisando el Mirandés en la reaunudación, sabedor que con lo hecho en la primera parte no le valía. Marcos André la tuvo con un remate flojo en el área pequeña al que respondió bien Munir. El Málaga cambiaba el guion y le daba terreno a los burgaleses, en una contra Juankar la mandó arriba. El partido estaba controlado, el Málaga no sufría pero llegó la desgracia. Un cesión atrás sin peligro a Munir acabó en tragedia. El portero malaguista se hizo un lío con el balón en los pies y Marcos André en la presión sobre Munir acabó marcando el empate. El fútbol no hacía justicia y el Málaga acusó el golpe. Marcos André de nuevo pudo adelantar a los visitantes. Sin embargo, el Málaga reaccionó, un gran centro de Hicham desde la derecha lo remató Sadiku a gol. Décimo gol del albanés que remató como un killer. El partido de nuevo estaba controlado, Juanpi la tuvo desde la frontal, pero un doble error de Juankar primero al roper el fuera de juego y luego cometiendo un absurdo penalti acabó con Merquelanz no desaprovechando el regalo y poniendo de nuevo la igualada. El partido se rompió y ese partido de ida y vuelta la ocasión más clara la tuvo, Merquelanz, pero su disparó en el añadido se fue muy cerca del palo izquierdo de la portería del Málaga.

Al final un punto para cada equipo, pero que deja muy mal sabor de boca en los malaguistas.

Málaga C.F. 2: Munir; Cifu, Luis Hernández, Diego González, Juankar; Adrián, Luis Muñoz (Julio min 80), Juanpi; Hicham (Pacheco min 74), Renato (Antoñín 58), Sadiku

Mirandés 2: Limones; Carlos Julio (González min 49), Odei, Sergio, Franquesa; Guridi, Joaquín (Mario Barco min 66); Álvaro Rey, Antonio Sánchez, Merquelanz; Marcos André (Álvaro Peña)

Árbitro: Varón Aceitón

Goles:

1 – 0 min 34 Adrián de Penalti

1 -1 min 54 Marcos André tras error de Munir

2 – 1 min 65 Sadaiku

2 – 2 Merquelanz de penalti

Incidencias: Estadio de la Rosaleda 15.300 espectadores