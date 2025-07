El Málaga llega a un acuerdo con Sangalli para la rescisión de su contrato

Luca Sangalli ya es historia en el Málaga, el futbolista donostiarra deja el club tras rescindir el año de contrato que le restaba con el club blanquiazul.

Sangalli se marcha dejando un pobre bagaje en los dos cursos en los que ha militado en el Málaga donde ha jugado 28 partidos en dos temporadas en los que anotó un gol. El centrocampista llegó al Málaga en la temporada 22/23, coincidiendo con la temporada que jugó el Málaga en 1a RFEF.

Luca Sangalli llegó como uno de los grandes fichajes de esa temporada, llegaba procedente del Cartagena de segunda división donde no tuvo el protagonismo deseado. Tras comenzar con buen pie su andadura como malaguista, siendo titular indiscutible en el arranque de temporada, una lesión en el gemelo en un partido frente al Melilla, truncó su trayectoria en el club de La Rosaleda.

Tras un par de meses de baja, Sangalli reaparecía, pero al poco tiempo volvía a caer lesionado, y ya nada volvería a ser lo mismo. La participación de Sangalli ya no fue la misma y Manu Molina se hizo con el timón malaguista. A pesar de marcar su único gol como malaguista ante el Antequera, el jugador ya dejó de contar para Pellicer.

SIN OPCIONES

En el regreso a segunda división, Sangalli nunca fue un alternativa para Pellicer, en su segundo curso solo disputó 10 partidos y solo tres como titular. Aunque no entraba en los planes del club y acaba contrato el 30 de junio de 2025, su contrato incluía una cláusula de renovación automática en caso de lograr la permanencia y así ocurrió.

Málaga C.F. Sangalli ha jugado los dos partidos de pretemporada

A pesar de no contar, la actitud del mediocentro siempre fue buena, en una entrevista en Deportes COPE Málaga el pasado mes de marzo se mostró autocrítico con su nivel de juego: "Es verdad que quizá no haya dado todo en su momento. Yo soy autocrítico, eso es así. No estoy dando el nivel que puede dar. Cuando llegue me encontré bien, tenía confianza, me sentía importante. Intento que no me afecte y ni a la confianza no tener minutos. Cuando sales al verde y no llevas muchos minutos, cuesta. Yo sé que puedo dar más. Entreno todos los días fuerte y dejarme todo. Intento volver a mi nivel”.

RESCISIÓN

Desde que acabó el curso, se daba por hecho que Sangalli sería uno de los jugadores que saldrían del club. El centro del campo cuenta con muchos efectivos y el hecho de que el Málaga deba aligerar ficha para poder realizar más fichajes dejaban la ecuación despejada para pactar una salida.

A pesar del desenlace, el donostiarra ha participado en los dos partidos de pretemporada, en incluso en el partido ante el Almería dispuso de alguna ocasión para poder marcharse anotando un gol, pero su lanzamiento se marchó alto.

Tras la salida de Sangalli, el Málaga cuenta con 25 fichas a la espera de la llegada de un defensa y un extremo y con la incertidumbre de ver que sucederá con las fichas de Ramón, Moussa y Haitam, lesionados, más la de Aaron Ochoa, que cuenta con ficha del juvenil y daría más margen a la hora de confeccionar la primera plantilla.