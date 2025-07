El Málaga cifraba perder "entre 14 y 16 puntos" si hubiera tenido que jugar en el Ciudad de Málaga"

Mucha expectación la que se ha generado alrededor del pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga, solicitado por el PSOE, en relación con el estadio de la Rosaleda de la capital tras la renuncia a ser sede del Mundial 2030, ha acabado rechazando todos los puntos de la moción, con críticas de la oposición y con la defensa del alcalde, Francisco de la Torre, sobre que se ha trabajado "con honestidad, seriedad y ambición", tomando una decisión "responsable".

Durante la comparecencia, De la Torre, que ha vuelto a dejar claro el compromiso para el estadio y que se quiere un club "a la altura de la ciudad", ha valorado el trabajo realizado y ha dicho que "defendiendo el interés del dinero público y el cumplimiento de plazo se planteó el Estadio de Atletismo, y no es el problema de la cimentación, es un problema de movilidad", lamentando que sobre ese tema no ha habido respuesta del Gobierno.

Ayuntamiento de Málaga Francisco de la Torre durante una de sus intervenciones

También ha incidido en que el Mundial era "un argumento, un pretexto para tener el nuevo estadio", por lo que "más vale plantearse, no con una calma indefinida, pero sí sin la premura y la presión del año 30, ver si esa opción de La Rosaleda con un límite de 45.000 personas es lo mejor u otras opciones dentro de un mapa que no tiene tantas opciones" por las características de Málaga. Por ello, ha incidido en el estudio y en "abordar esa reflexión". Por tanto, ha rechazado las críticas, ha aludido "al riesgo para el Málaga y el malaguismo" y ha insistido en que "hemos hecho lo que había que hacer entonces y después hemos hecho lo que por responsabilidad había que hacer". "Hubiera sido un riesgo brutal para la imagen de Málaga y de España que una ciudad de España no cumpliera sus plazos".

Así, ha dicho que incumplir los plazos "hubiera sido un escándalo, no en absoluto esto; esto es un ejemplo de responsabilidad y seriedad política, absolutamente. Un ejemplo de ambición en la responsabilidad". "Esta ciudad ha sido ambiciosa en muchos temas y en esto también lo hemos sido", ha sostenido.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

E portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha calificado la renuncia como el "mayor fiasco y el mayor daño reputacional a la ciudad de Málaga en los últimos años". Así, ha reclamado, por tanto, dimisiones por "el fiasco" del Mundial y "el engaño" a la afición malaguista con La Rosaleda. Además, ha señalado al regidor como responsable de "mentir a la ciudad, engañar a la afición y ocultar un informe técnico que hacía inviable la ampliación del Estadio de Atletismo". "Quisieron vender una cortina de humo con una rotonda, echarle la culpa al Ministerio de Transporte", ha advertido Pérez, que ha incidido en que "Málaga no será sede del Mundial por la irresponsabilidad y la incompetencia de este equipo de gobierno, por la procrastinación". "Málaga ha asumido un fracaso que nos ha dañado como imagen, pero sobre todo, se ha querido utilizar a la afición malaguista", ha añadido y ha insistido en que "hay que reconocer que alguien cometió un error gravísimo, y sobre todo, ese error tiene que tener un castigo".

Ayuntamiento de Málaga Todos los portavoces municipales intervinieron

Pérez ha dicho a De la Torre que "ha mentido. Lo sabía, la Junta lo sabía, y ahora todos lo sabemos. Málaga no será sede del Mundial 2030 por su culpa. Hoy podía haber pedido perdón. Ni siquiera eso", ha criticado y ha considerado que esto es "su mayor fracaso, porque no le va a poder echar la culpa a nadie".

réplicas

En segundo turno, De la Torre ha subrayado que "en ningún momento hemos mentido ni he mentido" y ha acusado a Pérez de "usar políticamente algo que no da rédito político". Por tanto, ha sostenido que con la decisión no se va a tener "ningún riesgo" de que "se haga el ridículo" de Málaga y de España: "Es un ejemplo de responsabilidad absoluta". "Se ha trabajado seriamente defendiendo la aspiración de Málaga", ha indicado De la Torre, que ha puesto ejemplos de la "ambición e imagen" de la ciudad. "No vayamos a transformar lo que es ejercicio de responsabilidad en este momento, en algo que usted quiere presentar como un fracaso". "Aquí trabajamos con ambición, podemos decir ante la gente que con seriedad, jamás mentimos, hemos contado la realidad". Para De la Torre, "lo que estamos aquí haciendo es un ejercicio de responsabilidad" y "haber hecho lo contrario era un ejercicio de irresponsabilidad y de imprudencia brutal, a lo mejor es lo que ustedes querían, el fracaso estrepitoso de una obra que no llega a tiempo. Bueno, yo ya no lo sé, insisten ustedes tanto que yo ya no sé lo que ustedes querían". "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y con una sensibilidad hacia el Málaga que hemos querido que sea ejemplar porque el Málaga CF y la afición se lo merece", ha apostillado.

PÉRDIDAS PARA EL MÁLAGA

También tomó la palabra, José María Muñoz, administrador judicial del Málaga C.F. que habló de las consecuencias que hubiera tenido para el club tener que abandonar La Rosaleda durante tres temporadas: "Ese traslado hubiese implicado un ERE para 25 trabajadores del club y unas pérdidas de unos millones de euros por temporada.”

El concejal de deportes, Borja Vivas también dio datos para argumentar la renuncia a ser sede del Mundial: "Los ingresos que perdía el Málaga tenían que asumirlos los malagueños. 25 familias al paro por irnos a un estadio modular. El 7 de julio, La Liga nos emite un correo con 10 puntos donde nos dice que la viabilidad del club está en juego si nos vamos al Estadio de Atletismo. Los fichajes de este año, el Málaga también estaba comprometido con el límite salarial. Los inquilinos de los locales en La Rosaleda reclamaban 8 millones de euros al club y 60 puestos de trabajo. Los técnicos del club cifraban que se podrían perder entre 14 y 16 puntos por jugar en otro estadio, ¿qué hubiera ocurrido este año si el Málaga no hubiera sumado esos puntos?, explicaba el edil de deportes.

nuevos emplazamientos

Ahora las instituciones han encargado un nuevo estudio para un posible nuevo emplazamiento donde podría ubicarse el futuro estadio. Los lugares que han trascendido, en palabras del alcalde, Francisco de la Torre serían en: Puerto de la Torre, Campanillas, ampliación de la Universidad y Cerro Coronado.