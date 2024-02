El Málaga cierra su plantilla con las llegadas de Javier Avilés y Carlos Puga

El Málaga cierra el mercado de invierno con 5 movimientos. Ya no habrán más movimientos en el Málaga que cierra este periodo con las salidas de Loren Zuñiga y de Bilal y las llegadas de Ferreiro, Javier Avilés y Carlos Puga. El Málaga cuenta por tanto con todas las fichas del primer equipo ocupadas. Lo próximo será anunciar nuevas renovaciones de canteranos como Kevin y Larrubia.

JAVIER AVILÉS PARA LA DELANTERA

Finalmente el elegido para reforzar la delantera ha sido Javi Avilés, jugador que no es un nueve, que es lo que en principio se buscaba, si no que juega más de extremo derecho y que destaca por su velocidad, desborde, movilidad y fuerte golpeo. El Málaga con su incorporación espera que dé otro aire al ataque, aunque su virtud viendo los números desde que es profesional no es el gol.

JAVIER AVILÉS PARA LA DELANTERA







¡Bienvenido a tu nueva casa, Javier!





Javier Avilés se formó en las categorías inferiores del Real Madrid CF y del CD Leganés, clubes de su ciudad natal. Tras su etapa juvenil, pasó por el Atlético Baleares y el Pobla de Mafumet CF, aunque en 2018 regresa a la disciplina pepinera, donde alterna dinámica del filial y del primer equipo.

Llegó a jugar en primera división, donde llegó a anotar un tanto en sus nueve participaciones. Tras una temporada y media en el CD Leganés, Javier salió cedido al CD Tondela portugués. Posteriormente, el jugador ha continuado sumando experiencia en dos conjuntos de LaLiga Hypermotion: CD Lugo y SD Amorebieta.

CARLOS PUGA

La otra incorporación es la de Carlos Puga,fichado para ocupar el carril derecho. Su gran capacidad física, alta velocidad y vocación ofensiva le ha permitido en ocasiones maniobrar como extremo derecho.

Formado en las categorías inferiores de la AD Buñol, La Mojonera CF, Granada CF, UD Almería y CD Santa Fe, debutó con el primer equipo del CF Motril donde logró clasificarse en la 19/20 para playoff de ascenso a 2ªB. Su destacado papel le llevó a formar parte del 11 ideal Sub-23 de todos los grupos de la antigua 3ª División.

Tras su gran rendimiento, el Córdoba CF le firma para su filial en la 20/21. De nuevo se convierte en una pieza fundamental y logra con el cuadro califa el ascenso a la 2ª RFEF. Sin embargo, este no se pudo consumar debido al descenso del primer equipo blanquiverde a la misma categoría. En este curso Carlos también debuta con la primera plantilla del Córdoba CF en encuentro oficial el 25/04/2021 ante la UD Tamaraceite (1-1, once inicial).

En la campaña 21/22, Puga se gana el puesto en el primer equipo cordobesista y disputa 29 encuentros logrando un ascenso a la 1ª Federación como campeón de grupo. Carlos, además, ostenta desde entonces un curioso récord de encuentros sin conocer la derrota desde su debut con el cuadro cordobés (12). Tras dos temporadas siendo clave en el CCF, Puga despierta el interés de varios clubes y acaba firmando en el verano del 2023 por el Club Atlético de Madrid. En el filial rojiblanco ha disputado 13 encuentros de la primera vuelta de la Primera Federación, un total de 470 minutos.

Carlos Puga llega al Málaga CF tras desvincularse contractualmente del Club Atlético de Madrid. Se une a la disciplina blanquiazul hasta el final de la presente temporada 23/24.