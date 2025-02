El Málaga C.F. abrirá una tienda en calle Larios

Ni en el aeropuerto, ni en el Muelle Uno, el Málaga C.F. abrirá su nueva tienda oficial en la principal arteria comercial de la ciudad, en calle Larios.

La decisión se toma tras alcanzar el club un acuerdo con la Sociedad Azucarera Larios SL. La nueva tienda oficial se ubicará en el número 3 de la famosa la calle Marqués de Larios. Ubicada en pleno centro histórico de Málaga, y en una de las zonas comerciales más emblemáticas y exclusivas del país, este nuevo espacio acercará la pasión blanquiazul a malaguistas y visitantes en pleno corazón de la ciudad.

Málaga C.F. En este emplazamiento de calle Larios abrirá la tienda

La tienda contará con una superficie de 73 m2, la tienda y se encontrará a pocos metros de la Plaza de la Constitución. Su diseño seguirá la estética blanquiazul de la entidad, ofreciendo una distribución moderna y dinámica que brindará una experiencia de compra atractiva para todos los aficionados. En ella, se podrá adquirir desde las equipaciones de juego y entrenamiento hasta las colecciones exclusivas diseñadas para malaguistas de todas las edades, así como una amplia variedad de merchandising relacionado con el club. El Málaga prevé que la nueva tienda abra sus puertas a mediados del mes de abril.

decisión meditada

Desde la llegada de Kike Pérez a la dirección general del Málaga, el club había barajado la opción de abrir una tienda en un lugar emblemático de la ciudad, de hecho se preveía que para las Navidades abriera una tienda en el Muelle Uno, como desveló en julio Kike Pérez en COPE Málaga, sin embargo, los estudios llevados a cabo no dieron los resultados que se esperaban: "Hemos recibido el estudio de viabilidad. No es tanto como nosotros esperábamos. Los datos que mueven no son los que nosotros esperábamos. Son buenos, pero no son los que nosotros creíamos que eran", explicaba el director general del Málaga. Finalmente, en esos emplazamientos se abrió una tienda del F.C. Barcelona, muy próxima a la que ya tiene el Real Madrid C.F.

En su primera entrevista en COPE Málaga a su llegada en 2023, Kike Pérez hablaba de la posibilidad de abrir una tienda en el aeropuerto de Málaga, lugar por donde pasan millones de personas cada año, aunque ese sueño, de momento, deberá esperar. "Lo estuvimos valorando, lo que pasa es que los precios son muy altos y para el espacio que era, no le veíamos rentabilidad", explicaba.

Finalmente, el lugar elegido será calle Larios.