Kike Pérez en COPE Málaga: “Pellicer seguirá siendo nuestro entrenador, pase lo que pase"

El director general del Málaga, Kike Pérez visitó hoy los estudios de COPE Málaga donde repasó la actualidad del momento por el que pasa el club malaguista, que se juega todo en estas últimas jornadas, “estamos con muchas ganas ya de que llegue el domingo. Contando las horas estamos. Los ánimos están bien, estamos ya todos mirando al partido del domingo con ganas”, apuntó.

Sobre de nuevo el desembarco de malaguistas en Ponferrada y las miles de imágenes emotivas en al previa del último duelo vivido en La Rosaleda, comentaba que, “es un orgullo, habrá una caravana de malaguistas, viajarán de Madrid, de Barcelona, estamos sacando músculo. Todo el mundo dice que tienen la mejor afición de España, pero eso es lo que se dice y luego hay que hacerlo y demostrarlo. Está quedando claro. Nuestra afición ha dado siete pasos adelante y aquí estamos y no os vamos a dejar solos y eso es lo que nos hace ilusionarnos y tener esperanza en salvarnos”, apuntó sobre ese caldo de cultivo que se está creando. “No nos sorprende. Pase lo que pase y estemos donde estemos, la afición está dando muestras de malaguismo de cara a futuro”, apuntó.

Sobre su llegada dijo que, “en este club y en cualquier club hace falta claro esta figura. Aquí sin esta figura es más complicado. Desde fuera se ve sencillo, pero desde dentro te digo, que si se ha dilatado, es porque no se ha podido hacer antes”

SALVACIÓN

Sobre las opciones de salvación, Kike Pérez comentó que, “yo creo más que nunca. Nos fuimos fastidiados el lunes, pero ya estamos animados, la racha del equipo, el trabajo diario, es que te lleva a pensar a que se puede. No es por decir este mensaje, es real. No hay que rendirse, hasta el final, hasta el último minuto. He tenido la suerte de llegar y que la gente, el grupo, el cuerpo técnico lo ve y es por algo, hay algo que todos lo vemos”, apuntó.

Kike Pérez anunció además que ya están dando vueltas al próximo Málaga trabajando en la campaña de abonados. Ya tenemos un plan A y B, pero la estamos tratando en la permanencia. La otra palabra no la decimos, está prohibida hasta el final.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DIRECTOR DEPORTIVO

Kike Pérez reconoció que le han llamado u ofrecido, unos treinta Directores Deportivos, y que no vendrá otra figura salvo la del Director Deportivo, “cuando tienes el entrador idóneo eso es mucho. Le veo trabajar, le veo las horas que trabaja, todo. Eso es clave y aquí ya lo tenemos. Pellicer estará en Segunda o si descendemos. El director deportivo aún no lo tenemos cerrado, pero si cuenta con Pellicer, sea en la categoría que sea. Tengo las ideas claras, no me dejo influenciar. Yo tengo muy claro el perfil que necsita el Málaga. Que tenga experiencia contrastada y luego que haya tenido resultados en algún sitios, y ésto al final es el bagaje de donde venga. Yo tenía dos nombres en la cabeza antes de venir. Son puestos muy claves y debes saber que el Director Deportivo va a ser parte de tu familia y tiene que ser algo que, más que un nombre, la capacidad y las horas de trabajo, Que cuando te llamen, diga sí, que no haya dudas”. Y sobre la futura plantilla apunta: "Aquí se tratará de hacer un equipo, no de individualidades. Mirar la personalidad, la familia, como se comportan... antes había delanteros de 20 goles, hoy en día es equipo, hay que ver a jugadores, pero hacer grupo”.

Kike Pérez desveló además que quiere que el perfil sea el mismo en cualquiera de las dos categorías donde pueda estar el Málaga y que buscará hacerlo público ya en la recta final de la temporada.

Kike Pérez restó importancia a que ahora mismo llegase el director deportivo o se trabaje en el futuro de la próxima plantilla, “nadie firma en mayo. Ahora mismo es difícil, algunos jugadores te dan largas o te hacen esperar. Se están mirando cosas así, pero llevo 23 años en el fútbol y sí es verdad que de puertas hacia dentro se están avanzando en cosas. Aquí se trata de hacer un equipo, no de individualidades. Antes había delanteros de 20 goles, hoy en día es equipo, hay que ver a jugadores”, apunta. Además, Kike Pérez habló del buen estado de la cantera y que pronto se verá acabada la fase de la Academia, "miramos que el canterano que llega al primer equipo, no crea que ya ha llegado, esté en dinámica y se crean que son profesionales. Y no han hecho nada. Luego les renuevas y te piden el doble con uno o dos partidos", apunta.

CLUB SANEADO

En términos económicos, según Pérez, el club está con buena salud económica y que tiene músculo para estar el otra categoría menor el próximo año como seguir con un buen proyecto el año próximo. Además el club malaguista abrirá una tienda en el aeropuerto internacional de Málaga, “Ya que pasan por ahí 18,4 millones de pasajeros, a ver si el 1% compra ahí”, argumenta. "El malaguista debe estar tranquilo. El Málaga tiene músculo económico suficiente. No debe preocuparse".

Sobre los dos casos económicos vitales, Caso Horta y Caso Ontiveros, Pérez dijo, “los árabes deben pagar si o si, si no, no pueden competir, ni inscribir a los suyos. La gente espera siempre hasta el final. En cambio, en lo de Horta, hoy se sube toda la demanda a la FIFA. Ya tenemos las dos ofertas del Benfica. Este proceso será más largo, la primera resolución será hasta agosto, y lo que diga FIFA, pues habrá que ir al TAS y que ahí se decida”, señaló.

Puedes escuchar la entrevista entera aquí.