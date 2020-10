El jeque Al Thani amenaza a Macron: "Si no hay disculpa oficial para los musulmanes soporta las consecuencias"

Nueva polémica para el jeque Al Thani. Si no tuviera suficientes problemas, al todavía máximo accionista del Málaga C.F. se le abre ahora un nuevo frente, éste de caracter diplomático y completamente ajeno al club malaguista. Al Thani, que está apartado de la gestión de Málaga C.F. y que tiene sus acciones intervenidas por un juzgado de Málaga, ha amenzado duramente el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron.

La polémica se desata a través de un tweet del presidente francés, que a raíz del asesinato del profesor universitario Samuel Paty, supuestamene a manos de terroristas islámicos, expresaba su pesar por la situación que se está viviendo: "Nada nos hace detenernos, nunca. Respetamos todas las diferencias en el espíritu de paz. Nunca aceptamos el discurso de odio y defendemos el debate racional. Siempre mantendremos la dignidad humana y los valores universales", explicaba el mandatario galo.

Traducido del árabe Nada nos hace detenernos, nunca. Respetamos todas las diferencias en el espíritu de paz. Nunca aceptamos el discurso de odio y defendemos el debate racional. Siempre mantendremos la dignidad humana y los valores universales.

RESPUESTA DE AL THANI

La respuesta de la comunidad internacional no se hicieron esperar y mandatarios de Turquía, Irán o Pakistán reprocharon las palabras de Macron. Dentro de la oleada de críticas al presidente de Francia, se ha sumado el jeque catarí, Al Thani, que ha amenzado a Macron si no emite una disculpa oficial: "Si no hay una disculpa oficial para todos los países musulmanes con respecto al discurso de racismo, incitación y odio. Recomendar las acciones ofensivas del Mensajero de Allah. Así que soporta las consecuencias" escribía Al Thani.

"Si no hay una disculpa oficial para todos los países musulmanes con respecto al discurso de racismo, incitación y odio. Recomendar las acciones ofensivas del Mensajero de Dios. Así que soporta las consecuencias

El todavía máximo accionista del Málaga iba más allá en sus amenazas y reclama que sean boicoteados los productos franceses y el de otros países: "Hay otros países occidentales que deberían ser boicoteados, No olvidaremos las malas películas o dibujos animados", explicaba

Hay otros países occidentales que deberían ser boicoteados, No olvidaremos las malas películas o dibujos animados.

# Apoyando al Islam # Apoyando al Mensajero de Allah

INDIGNACIÓN EN MÁLAGA

Esta nueva salida de tono de Al Thani ha creado gran malestar en Málaga y concretamente en los aficionados al club blanquiazul. Aunque Al Thani tenga intervenidas por un juzgado de Málaga sus acciones y esté apartado de la gestión del club, cada vez que que habla desde los distintos medios de comunicación se le asocia a su cargo de presidente del Málaga y genera una imagen negativa del club y de la ciudad. La palabras de Al Thani también han tenido eco en Francia, y Radio Montecarlo, uno de las radios más influyentes del país vecino se ha hecho eco de estas palabras y de nuevo lo asocia al Málaga C.F.

De nuevo Al Thani en el centro de la polémica y de nuevo a través de su red social favorita, twitter donde ya ha protagonizada numerosas salidas de tono.