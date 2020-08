Juande en COPE: "Vamos a intentar pelear por el play off y llevar al Málaga lo más arriba posible"

El canterano Juande ha renovado su contrato con el Málaga hasta 2023. El central cordobés mostró su ilusión en los micrófonos de Deportes COPE Málaga. Puedes volver a escuhar la entrevista. Te dejamos algunas de las frases más destacadas de su intervención

RENOVACIÓN

Juande: “Estoy muy contento. mi sueño era llegar al primer equipo. Han sido muchos años de sacrifcio y la recompensa ha llegado”

ACUERDO

“El acuerdo ha sido fácil. El club ha estado muy correcto y se ha portado muy bien. El trato ha sido excelente por parte del Málaga”

APOYO PELLICER

“Pellicer me dio mucha confianza y también los compañeros. He rendido gracias al equipo que me ha arropado desde el principio”

“Me subió desde el Liga Nacional al División de Honor y he estado tres años con el “Mister en la cantera. Es complicado tener continuidad en segunda división. Trabajé con humildad para buscar la oportunidad”

PACIENCIA

“No tenía prisas por llegar. Trabajando y dándolo todo sabía que mi momento llegaría. Al principio es complicado subir al primer equipo. Con paciencia conseguí la tranquilidad”

EXPERIENCIA

“El final de temporada ha sido muy agotador por el tema físico y mental. Hemos estado bine preparados y hemos remado todos a uno. Ha sido duro para todos los equipos, pero lo hemos dado todo y ha llegado la recompensa al buen trabajo”

“El salto a 2a es bastante grande. Hay que tener mucha concentración y eso me ha servido para madurar como futbolista”

FUTURO

“El equipo va a pelear por lo máximo. Hay que ser ambicioso y pelear por devolver al equipo en primera. Vamos a intentar pelear por el play off y llevar al Málaga lo más arriba posible”.

