Tesesa cerca de ser patrocinador principal de la camiseta del Málaga por tercera temporada consecutiva

Tesesa y el Málaga C.F. han comenzado las conversaciones para que la firma malagueña siga siendo el patrocinador principal de las equipaciones del Málaga C.F. por tercera temporada consecutiva. Así lo desveló en los micrófonos de Deportes COPE Málaga, Pepe Hernández, propietario de Tesesa: "Desde el lunes estamos negociando con el Malaga C.F. para continuar como patrocinadores. Hay buena predisposición y estamos buscando un acuerdo que sea bueno para las 2 partes".

Tesesa es una empresa malagueña dedicada al negocio de puertas, armarios, muebles de cocinas y suelos de parquet, que año tras año apuesta por apoyar al club de la ciudad: "No entiendo como empresas multinacionales con capital malagueño no dan el paso y ayudan al Málaga. A mí me hace mucho ilusión apoyar al equipo de mi corazón. Ojalá entre en el club capital malagueño", explica Pepe Hernández al ser preguntado por el apoyo del tejido empresarial malagueño al principal club de la provincia.

Lejos de hablar de cifras económicas y del retorno que supone para Tesesa ser el partner principal del Málaga, Pepe Hernández dice que su idea de pratrocinio va mucho más allá del rédito económico: "Yo no patrocino al Málaga por la rentabilidad que me pueda dar. Lo hago por algo sentimental. Pero el aficionado nos corresponde y me dicen te compro las puertas Tesesa porque usted ayuda al Málaga".

Las partes han quedado emplazadas para la próxima semana donde esperan que se llegue a un acuerdo, aunque existe la posibilidad de si llega un patrocinador que ofrezca una mayor dotación económica, la marca Tesesa luzca en otro lugar de la equipación:"Está todo abierto, hemos presentado una propuesta y esperamos alcanzar pronto un acuerdo. Desde Tesesa estamos a disposición del Malaga C.F. si entra otra empresa que aporte más capital pues podremos llegar a un acuerdo para aparecer en otros espacios de la equipación", subraya Pepe Hernández.

Con anterioridad, en la temporada 2007/2008 Tesesa ya fue el patrocinador principal del Málaga, con Fernando Sanz al mando, logrando el club malaguista el ascenso a primera división.

