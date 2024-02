José Luis Puche, una obra de arte en cada brazalete del Málaga: "El arte no debe ser elitista"

Para todo malaguista la camiseta del Málaga es la piel en la que se refleja el amor por unos colores y en definitiva por un sentimiento. Hay camisetas que han calado más, otras menos, pero que con el paso de lo años sentimos que esa piel que nos enfundamos es una obra de arte. Los que no entienden de ese sentimiento, dicen que exageramos, pero desde la temporada pasada no es exagerado decir que el Málaga es por sí una obra de arte y el principal culpable es el José Luis Puche, artista malagueño que ha expuesto su obra en buena parte del mundo y que ha sido autor del cartel de semana Santa en 2020.





INICIATIVA PIONERA

Desde la temporada pasada, el capitán del Málaga porta en su brazo el brazelete de capitán representando un pueblo de la provincia de Málaga con la visión especial de José Luis Puche. Esos brazaletes ya se pueden ver expuestos en el camino de lo vestuarios de La Rosaleda al césped. Málaga tiene 103 municipios y hasta el momento del taller de José Luis han salido 24: "Todavía nos quedan, fíjate, porque son 103 municipios. Y eso es una cosa que yo quería aclarar, porque hay mucha gente que por redes sociales se pregunta que cuándo va a llegar mi pueblo, ¿no? Por ejemplo, mañana va a llegar de Trabuco y tal. Nosotros lo que decidimos desde un inicio fue elegir a las localidades en función de su número de ciudadanos. Entonces, elegimos, por ejemplo, en una va el que más ciudadanos tiene, el que más densidad de pueblos tiene, y después el que menos. Así un partido y después el siguiente. De tal modo que en los tres años, que es más o menos lo que va a abarcar este proyecto, la horquilla se irá, digamos,acortando a medida que va a llegar a esa mitad, ¿no? Entonces, que no se preocupe la gente, que no va a faltar ni un solo municipio de Málaga para que forme parte de esta colección que va a tener el Málaga Club de Fútbol", explicaba Puche en los micrófonos de COPE Málaga.

El propio artista para llevar a cabo sus obras realiza un intenso trabajo de campo para plasmar la esencia del municipio que se representa: "Me tengo que poner a investigar porque, por ejemplo, he de reconocer que el primer pueblo que tuve que hacer, que yo no conocía, fue Salares, que está muy cerquita de Cómpeta. Entonces, lo que hago es meterme, por ejemplo, en la web del ayuntamiento, leerme la historia, investigar a través de canales, de internet e incluso llamo al ayuntamiento para certificar de aquello que estoy leyendo es cierto. Hay municipios que no tienen, digamos, una arquitectura muy significativa, un patrimonio histórico muy rico, pero sí que tiene a lo mejor un entorno natural, que es soberbio. No hace falta ni arquitectura, ni una gran puente, ni nada, porque es que ya lo tienen allí" explica José Luis





ACERCAR EL ARTE A CON EL FÚTBOL

El artista también explica como se plasma su idea en el trozo de tela del brazalete: " El brazalete siempre está diseñado a un determinado tamaño y entonces lo que yo voy haciendo es adaptarme a él. En este caso lo que hicimos fue aprovechar un brazalete que hicimos el año pasado y través de un círculo lo integré. Entonces esos círculos son los que yo voy trabajando que yo lo hago, para que os hagáis una idea, en un formato de 20x20 esa imagen se fotografía y después de la fotografía ya pasa en digital a formar parte del brazalete".

¡Júzcar, @BenalmadenaAyto y Cartajima ya tienen su brazalete conmemorativo! ???? pic.twitter.com/3i9NpCMdMC — Málaga CF (@MalagaCF) November 5, 2023





Para este artista malagueño que ha expuesto su obra en París, Sydney, Milán o Nueva York, el hecho de exponer en la Rosaleda es algo muy especial: " Me alegro muchísimo de que el fútbol se interese por el arte y que yo por ejemplo pueda devolvérselo porque me pasa, por ejemplo, con la Semana Santa. Muchas veces el arte se vuelve especialmente elitista y solamente para determinadas personas. Además, a veces se nos presenta como el arte algo muy complicado de entender y realmente no lo es tanto, simplemente nos lo hacen complicados aquellos que nos hablan de arte. De verdad, el arte es más sencillo, el arte es más asequible y yo siempre me empeño en que el arte nos llegue a todos, por eso me gusta mucho involucrarme con la Semana Santa, con el fútbol porque al final son las distintas sensibilidades que están en nuestra sociedad. Nosotros los artistas tenemos, tenemos que ocuparnos también de esto, no solamente de las élites consuman arte".

La exposición permanente ‘Málaga, una provincia blanquiazul’ permanecerá abierta al público en el Museo&Tour de lunes a sábado en tres pases: 11:00 horas, 13:00 horas y 17:00 horas