José Alberto López en COPE: "Soy feo, calvo y gordo, pero eso no tiene nada que ver con fútbol"

El entrenador del Málaga, José Alberto López, pasó por los micrófonos de COPE Málaga para hacer balance del equipo desde su llegada a Málaga en el mes de Junio. En todo este tiempo el técnico asturiano ha estado en el centro de la diana por parte de un séctor de los aficionados.

Tras concluir la primera vuelta y con la segunda vuelta ya en marcha, José Alberto López analizó como está respondiendo el equipo y la ilusión que le genera la llegada de los nuevos fichajes como se vio ante el Sporting: "Nos gusta ver a un Málaga que recupera en campo contrario, con laterales largos y que genera juega. Ahora debemos darle continuidad. La lesión de Luis Muñoz nos hizo mucho daño. Tiene ida y vuelta y recorrido, es uno de los jugadores más importantes. Eso altera, pero también la lesión de Jozabed al inicio, las dos lesiones de Ramón, gente de mucho fútbol y talento. La gente de buen pie son las que te generan fútbol y los hemos tenido muy a cuenta gotas. Con la llegada de Febas y Vadillo van a potenciar las virtudes que queremos buscar", explica el técnico del Málaga.

También se refería a la irregularidad del equipo en la primera vuelta, lastrada sobre todo por la debilidad fuera de casa: "No hay un Málaga dentro y otro fuera. Hicimos buenos partidos sin premio, pero también, es verdad, que hemos hecho grandes cagadas. Hay que hacer autocrítica y ver fuera al Málaga que vimos el domingo contra el Sporting. El mes de diciembre ha sido nuestro peor momento, hay que estar tranquilo y trabajar y sacar conclusiones. Creo en esta plantilla. Todos están teniendo oportunidades”

MERCADO DE FICHAJES

En pleno mercado de fichajes, la falta de gol es uno de los lastres del equipo. Se esperaba más de Sekou y los delanteros y así lo reconoce el entrenador malaguista: "Es cierto que los delanteros están gastando menos goles de lo que se esperaba, pero esto es una cosa de conjunto. Hay darle las mejores herramientas, si hay que llegar 8 veces para meter un gol habrá que llegar. Estoy convencido que Sekou va a hacer goles y también Chavarría. Brandon ya lo está haciendo y Roberto está aportando mucho".

Desde el principio de la temporada el debate en la portería no tiene fin. Desde la cuarta jornada, Dani Martín es el elegido, aunque un sector de la afición no comprende que el titular no sea Dani Bario: "Son decisiones que uno tieme que tomar. Tenemos la portería bien cubierta con dos porteros de características diferentes. Dani Barrio en juego aéreo y en balones a la espalda con la defensa es más completo y Dani Martín es más rápido y tiene más agilidad y da más posibilidad en el juego de los pies. Tienene un nivel similar, no es una decisión fácil, pero no me arrepiento de la decisión. Todo el mundo puede fallar. No cambié a Barrio porque fallara, es por características del juego. Los centrales han fallado y siguen jugando, también los delanteros. Cualquiera puede fallar y yo el primero en la toma de decisiones. El fútbol es un deporte de error y en segunda esto se agudiza mucho, más. "

La llega de Aleix Febas ha ilusionado a la afición malaguista que encuentran en él a un jugador diferente que puede dar un salto de calidad: "Febas tiene mucha personalidad. No hay que centrarse en un jugador, entiendo la ilusión de la afición. Pero lo importante es que nos respeten las lesiones. Ramón, Jozabed… también dieron mucho nivel. Febas encaja en esa idea de juego que nos gusta de fútbol vertical. Aclara el juego de manera brillante. Es un jugador de mucho nivel. Habrá partidos que habrá que dar mayor equilibrio. Me gusta la pareja Febas – Ramón, pero es cierto que el Sporting nos pudo matar por esa falta de equilibrio a la contra. Buscaremos lo mejor para el equipo".





José Alberto López no se quiso "mojar" por la posibilidad de nuevos fichajes y recalca que está feliz con el equipo que tiene: "Hasta el 31 de enero la plantilla está abierta, si se puede mejorar lo vamos a hacer. Ya veremos las posiciones, dependerá del mercado y de los jugadores que pidan salir. Estoy contento con la plantilla que tenemos. Lo mejor es que nos respeten las lesiones. Ningún jugador me ha pedido salir. Entiendo que haya jugadores a disgusto por falta de minutos. No queremos a disgusto a nadie. Tenemos una plantilla súper comprometida y pelean para revertir su situación".

Sobre los objetivos del equipo, el entrenador asturinao tiene claro que no renuncia a nada: "Queda un mundo todavía y va a ver muchas sorpresas. Los 10 últimos partidos es lo que lo marcan todo y eso es lo que vamos a intentar llegar con opciones de todo a esa fase de la temporada y si nos metemos llegaremos en buena dinámica y ya se ve que ocurre con equipos como Rayo, Valladolid, Elche que llegaron en esa situación y subieron. Al nivel del domingo seremos un equipo difícil de ganar".

CRÍTICAS A JOSÉ ALBERTO LÓPEZ

No está siendo una temporada fácil a nivel personal para José Alberto López, sus decisiones siempre están en entredicho por un sector de la afición que no duda en atizarle en las redes sociales en cuanto tienen oportunidad, el entrenador entiende la crítica futbolística pero no entiene el maltrato personal que sufre a través de las redes socales: "Me mantengo al margen de las redes, las tengo y alguna vez subo algo. Sé lo que se dice, sólo aparecen para decirte verdaderas burradas desde el anonimato. Detrás del entrenador hay una persona y una familia con sentimientos. Entiendo la gente que protesta en el campo como el día del Leganés porque el equipo no gane. Eso es fútbol y lo vimos contra el Sporting que la gente vio bien fútbol y apretó. Este club ha estado en champions hace 9 años y es normal que exijan".

El mes de diciembre fue especialmente duro, tras perder 0 a 2 ante el Leganés buena parte de la afición que acudió a la Rosaleda pidió su dimisión, para José Alberto López es algo lógico, lo que no entiende es que se le ataque sin motivos aparentes como lo acontecido con un aficionado a las puertas de La Rosaleda:"Duelen ciertas cosas, soy un hombre de club. Vivo por y para el Málaga. Se dijeron cosas de mí que no son justas. No es de recibo que digan que yo me he ido de un partido en el minuto 88, cuando me fui 30 segundos antes y porque pensé que pitó el final. Nunca abandonaría a mís jugadores, son sagrados. Hablo con todo el mundo que me encuentro, se filtró en twitter que tuve un problema con un espectador, una conversación normal. Menos mal que tuve dos testigos, luego dicen que somos unos vinagres por no pararnos, lo entiendo.Se me dieron unas hostias que no entiendo. Soy trabajador del Málaga y trabajo 24 horas por el club. Estoy súper feliz de estar en el Málaga".

Mucha de las burlas que recibe en redes sociales tienen que ver con su aspecto físico y por ello José Alberto López no dudó en lanzar este mensaje: "Soy feo, calvo y gordo, pero eso no tiene nada que ver con fútbol. Tengo una trayectoria grande, nadie me ha regalado nada. No ha sido un camino de rosas, ha sido de piedra. He tenido muchas dificultades y las he ido superando. No tengo mala sensación de lo que es Málaga y los malagueños"





José Alberto López en un momento de la entrevista con Emilio Guerrero y Javier Bautista





EL MÁLAGA POR DENTRO

Díaz Novoa, Ismael Díaz, Muñiz han sido los entrenadores asturianos en dirigir al Málaga C.F., los dos últimos consiguieron el ascenso: "Tengo buena relación con los entrenadores asturianos. Tengo relación con Muñiz. Cuando ficho por el Málaga sueño con ascender a primera. Hay que mejorar y trabajar para alcanzar la regularidad. Se necesita tiempo, no es fácil. Con nuestras armas lo vamos a pelear hasta el final".





El "míster" también tuvo palabras de elogio para los rectores del club, en especial para el administrador judicial, José María Muñoz: "José María, no sé cómo lo hace, pero está haciendo un trabajo brutal por el club. Siempre aparecen cosas y las solventa, no sé de dónde saca las horas. Hay jugadores que pierden dinero por venir aquí. Febas tenía una mejor oferta del Valladolid y eso dice mucho de la gestión que se hace".

El entrenador también habló de la plaza tan importante que es Málaga para los jugadores: "De la primera pizarra de fichajes se cayeron algunos, a nivel económico no podemos competir. Aquí tiene que estar el que quiera estar. Muchos sí vinieron, ahí está el caso de Paulino, se hizo un trabajo brutal para que viniera. No hay necesidad de vender y eso es muy importante. Pero hasta que el mercado no cierre el riesgo está ahí. Pero espero y deseo que nos quedemos como estamos a nivel de potencial".





También elogió el trabajo que se está haciendo en la Academia: "La cantera de aquí es impresionante. Están todos preparados, ahí está el caso de Dani Lorenzo, que hizo un partido espectacular contra el Eibar. A veces los jóvenes son como una botella de champán, cuando los abres tienen una explosión tremenda y luego esa fuerza se va perdiendo. Esto es una cuestión de rendimiento y el que lo dé va a jugar".

Por último deseó que pronto pueda contar con Hicham: "Está haciendo todo por volver, si fuera otro jugador ya no estaría en el Málaga. Tiene unas condiciones tremendas, en Eibar nos da un punto. Hay que ayudarle al máximo, si tiene continuidad, el Málaga lo va a renovar", concluyó.





