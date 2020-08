Iván Rodríguez en COPE: "Sabía que no iba a ser fácil poder seguir en el Málaga."

Iván Rodríguez comienza una nueva etapa en su vida profesional. El jugador tras toda una vida en el Málaga, ingresó en la cantera con sólo 12 años, ha quedado desvinculado del club malaguista toda vez que expirara la cláusula, el pasado 8 de agosto, para que el Málaga pudiera ofrecerle garantías para poder inscribirlo y que no le volviera a ocurrir la desagradable situación de quedarse sin ficha como la temporada anterior.

Desde el pasado sábado, Iván Rodríguez es nuevo jugador de la Ponferradina, club en el que jugará las tres próximas temporadas. Iván Rodríguez atendía la llamada de Deportes COPE Málaga y explicaba como ha llevado esta salida del club que le vio nace futbolísticamente: "Sabía que no iba a ser fácil poder seguir en el Málaga. Era una fecha muy temprana y prácticamente no le ha dado tiempo al Málaga a moverse en el mercado. Por el tema del COVID-19 se alargó la fecha, pero la Ponferradina no quería alargar más el tiempo".

El futbolista natural de Alameda comienza una nueva etapa en la Ponferradina, club en el que ya militó desde el mes de enero y que sí le ofrece las garantías para poder desarrollar su carrera:"Llegué ayer a Ponferrada para empezar los exámenes médicos. No se me va a hacer raro estar por aquí. La Ponferradina no tenía que ejecutar nada, esperar que llegara el plazo. El Málaga ya a mitad de la semana pasada sabía que no podría inscribirme", subraya Iván.

BUSCAR GARANTÍAS

El lateral derecho, ya jugador de la Ponferradina a todos los efectos, se quedó sin jugar la primera vuelta de la temporada pasada al no poder ser inscrito por el Málaga, por ello, cuando surgió la opción de salir a la Ponferradina intentó por todos los medios asegurarse su futuro y no revivir la situación del verano anterior: "Lo que buscaba al salir en Navidad era tener la garantía de que no me iba a quedar sin ficha. Si en Ponferrada estaban contentos y el Málaga no podía tener garantías no quería que pasara lo que el año pasado y por lo que ahora tendrán que pasar otra vez José Rodríguez y Alex Mula. La experiencia en Ponferrada está siendo muy buena. He podido crecer en un montón de aspectos al salir de casa. Futbolísticamente después del parón tuve oportunidades, me sentí cómodo y he recuperado la confianza" explica el ya lateral berciano.

Sobre el futuro, el jugador espera asentarse en la Ponferradina y en segunda división, toda vez que el equipo berciano logró salvarse por el gol average del descenso. Al igual que en el Málaga el equipo leonés tendrá que recomponer su plantilla: "Habían muchos jugadores cedidos que acababan contrato y sólo hay 5 ó 6 futbolistas con contrato, con lo cual habrá también bastantes movimientos en Ponferrada".

Desde el norte, Iván Rodríguez seguirá pendiente del Málaga: "Estos días serán importantes para el Málaga, deberán salir gente para armar el equipo", explica el jugador que inicia una nueva etapa en su vida a 900 kilómetros del lugar que le vio nacer.

