El indescifrable mensaje del Al Thani tras suspender de sus funciones a Víctor

Tras suspender de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos a su entrenador, Víctor Sánchez del Amo, el presidente y máximo accionista del Málaga C.F, Al Thani, se ha pronunciado en su red social favorita, twitter. Horas después de conocerse la decisión adoptada por el club, el presidente del club lanzaba un enigmático mensaje, ya repetido en dos ocasiones anteriores: uno, en la rueda de prensa de septiembre ofrecida por Joaquín Jofre (ex director de recursos humanos y ex asesor jurídico del club) y José Luis Pérez Caminero (ex director deportivo del Málaga); y dos, poco antes del día de Navidad. Al Thani se pronunciaba de esta manera: "Todavía esperamos saber... ¿Quién es la persona a la que siempre miente? Él es como el ángel nunca cometa errores. No quiere admitir el error. Solo una vez dijo la verdad. ¿Crees que eso te ayudará? Siempre están mintiendo a todos. Sé valiente y di que me equivoco".

We still waiting to know Who is the person he lying always ?

he is like the Angel Never make mistakes

He does not want to admit the mistake

just one time said the truth

Did you think that will help you

of you always lying to everyone !?

Be strong and say I make a mistake

