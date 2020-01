Víctor: "Nos han engañado desde el principio"

El técnico del Málaga, Víctor Sánchez del Amo, se mostró muy crítico ante la situación "muy complicada" del club, después de que sólo cuente con trece profesionales para visitar el domingo al Real Oviedo, y afirmó que les "han engañado desde el principio con la planificación de la plantilla". El preparador malaguista no pierde las ganas y la fe de conseguir la permanencia (ahora mismo está fuera) pero ha dado un toque de atención ante la lamentable situación deportiva y extradeportiva del equipo malaguista.

Aún así, el entrenador del conjunto malagueño, decimosexto con 22 puntos, a uno de la zona de descenso, aseguró en rueda de prensa que el cuerpo técnico que comanda y su plantilla están "trabajando" para conseguir "lo mejor para el Málaga”, dijo.

El madrileño indicó que vienen "de haber estado en proyectos tremendamente complicados”, con equipos que “estaban con problemas institucionales y se estaban jugando la vida para permanecer”, aunque consiguieron mantenerlos "en Primera división”.

“No podemos permitir que la viabilidad económica nos debilite deportivamente. No se nos comentó que la situación era de tal calibre que se está buscando dinero como sea para poder pagar los salarios, y que LaLiga no te expulse por impagos”, admitió Víctor.

Añadió que “LaLiga te está sancionando por estar fuera del límite salarial por no tener esa capacidad económica”, y recalcó que "diecisiete jugadores" con ficha profesional "son muy pocos para una temporada tan larga y tan competitiva como es la Segunda división”.

"No me creo con la potestad de darle ningún ultimátum a nadie en ningún aspecto, porque no nos comportamos así por la vida, pero llevamos mucho tiempo escuchando hablar del plan de viabilidad desde que llegó Richard Shaheen (director general)", aseveró el técnico del Málaga, sin que desde entonces haya habido ninguna solución.

Además, precisó que el director general malaguista “lleva trabajando para el club desde hace más tiempo del que ha llegado aquí, para conocer los números”, por lo que criticó la actual situación que padecen, ya que “había un plan de viabilidad que nos iba a aportar soluciones económicas” y aún no han podido resolver los problemas.