Imbroda sobre el Málaga: "Al Thani no atiende a razones"

El Málaga C.F. cierra un año 2019 para olvidar en lo deportivo y en lo institucional. El club está obligado a buscar inversores si quiere ser viable. De momento no ha trascendido ningún detalle del presunto plan de viabilidad que debe ejecutar el Málaga y que presentó a la liga en el mes de octubre. A día de hoy la vía judicial y la inhabilitación de Al Thani, es la única opción que se maneja para apartar al máximo accionista del Málaga de la gestión. Habrá que esperar a que se pronuncie la titular del juzgado número 14 de Málaga.

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda valoró como está actualmente la situación del Málaga C.F. y cuál es el papel que deben jugar las instituciones: “La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, podría intervenir el Málaga ya que es tan aficionada a intervenir. Las instituciones estamos unidas para tratar de buscar una vía de solución al Málaga y estamos volcados en ello. La propiedad no atiende a razones y no tiene preparado ningún plan de viabilidad que se había prometido. Estamos en contacto con la Liga de Fútbol Profesional. Estamos dando pasos, pero los plazos se están agotando y cada vez queda menos tiempo. Es complicado de entender la actitud del propietario (Al Thani) que no atiende a razones. Tenemos que estar con el Málaga y hacerles saber que aquí estamos y que sientan que no lo vamos a dejar solos. Ahora estamos centrados en que los expertos en temas judiciales vean una puerta o una luz en la que nos podamos enfocar y en eso estamos, pero no puedo dar ninguna fecha”, explicó Imbroda.

Las próximas fechas se presentan claves para el futuro del Málaga C.F. ya con el mercado de invierno abierto.