Ibon Navarro, en Deportes COPE Málaga: "No estamos en shock, pero sí sorprendidos"

Ibon Navarro, entrenador de Unicaja, pasó por los micrófonos de Deportes COPE Málaga para analizar lo que ha dado de sí la temporada de Unicaja. El técnico vitoriano también expresó su pesar por las salidas de Taylor y Sima.

Ibon Navarro se refirió así los movimientos que se han dado en el equipo desde que termina la liga: "Cuando acaba la liga, ya esperas a que puedan empezar a pasar cosas, pero no pasaron ni 12 horas desde que acabó el partido y bueno, empezaron a sucederse los acontecimientos. Es una cosa que sabes qué puede pasar, no la esperas, y menos con, digamos, con el impacto que tuvo, ¿no?, por lo sorprendente, pero, bueno, creo que, como siempre ha dicho el presidente Juanma, se tiene que estar preparado para todo, y estamos preparados, así que, un poquito, no voy a decir en shock, sorprendido sí, pero estábamos preparados y, bueno, ya hemos empezado a movernos también".

SALIDAS TAYLOR Y SIMA

El entrenador de Unicaja también se refirió a como se produjo la salida de Taylor al Valencia Basket: "Había tenido llamadas de entrenadores preguntándome por Kameron Taylor, tenían la capacidad económica de hacer frente a su salida, pues estaba claro. Entonces, bueno, no era una cosa segura porque hay otros jugadores en el mercado, pero sí que podía pasar. Y bueno, es verdad que no había pasado en el caso de Valencia, no porque no te había confiado con Pedro, sino porque estábamos en competición y no es lo mismo. Que si te llaman de otros clubes fuera de España, pero sí que también sabíamos la interés de Valencia, además desde hace mucho tiempo. No era el movimiento que preveíamos que acabara en Valencia Basket, pero al final, bueno, pues han sido los que se han movido y bueno, nada, es ley de vida"

Ibon Navarro también explica como se enteró de la salida de Sima: "Me llamó por la mañana, pero yo estaba reunido con otro jugador, cuando me levanté tenía nueve llamadas perdidas y treinta y dos mensajes, y digo, ¿alguien se ha muerto? Bueno, pues casi. Y sí, sí, gracioso, porque me puso un mensaje Yanku que ponía, buenos días, y luego le puse, eres un cachondo, porque de buenos no son nada. Y sí, hablé con él, y estuve ayer a la tarde con él un ratito, y bueno, muy contento por él, felicitarle y desearle toda la suerte, excepto cuando juegue contra nosotros".