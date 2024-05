Ibon: "Ahora es cuando empieza lo que sí vale, espero que esto lo tengamos todos claro"

El tan bien llamado Factor Carpena será clave en los cruces hasta la final, ya que tendrán los verdes factor cancha a favor siempre. Nadie duda del lleno este jueves. Ha llegado la hora de la verdad. Empiezan ya por derecho los play offs por el título de ACB. Ibon Navarro ya ha cumplido uno de sus grandes objetivos: que la afición acuda al Martín Carpena. Por cierto, Perry será baja para el duelo de mañana por lesión. Hoy se refirió a esto mismo, al apoyo total en este momento decisivo de la temporada.

Hoy el vitoriano decía al respecto que, "me gustaría que todo el mundo asumiera que estamos en play off. Nosotros sabemos que ya estamos en play off. Y digo lo del otro día: que el primer puesto es histórico, peor desgraciadamente, como dije, sirve para un mojón. Y ahora es cuando empieza lo que sí vale, espero que esto lo tengamos todos claro, el equipo seguro. Esto ha sido muy bonito, pero el teatro se ha acabado. El equipo se merece que la gente venga al Carpena a apoyarnos y ayudarnos. Tenemos problemas. Un jugador no va a poder jugar mañana. Hemos llegado hasta aquí con 13 jugadores, con rotaciones, algún jugador que ha tenido un problema, pero esto vuelve a ser así. Los errores se pagan ahora y necesitamos que el equipo esté al 200%, y que la gente que viene al Carpena mañana, que espero que lo llene, esté a tope con nosotros", dijo.

BAJA DE PERRY

La otra noticia dle partido de este jueves ante Manresa en el Carpena la pone Kendrick Perry, que será baja por un golpe fuerte en la rodilla. Veremos si estará, al menos, para el segundo partido. Sobre esta baja de última hora, Ibon comentó que, " se dio un fuerte golpe en la rodilla ante Palencia. No ha podido entrenar, está con líquido y lo teníamos que cuidar. Si fuera un quinto partido del play off de la final, haríamos una barbaridad para que jugase. Pero no creo que sea muy inteligente. Vamos a ver si puede seguir evolucionando. Las últimas 48 horas han sido buenas, que nos hacen ser optimistas, pero no ha entrenado durante la semana. Y aunque estuviera bien, sería tirarnos una piedra contra nuestro tejado. El jugador que no esté al 100% no puede estar en el campo".

El entrenador de Unicaja quiso quitar presión, tiró de humildad y advierte de la enorme dificultad de este cruce con Manresa, "esto es el play off de la Liga Endesa. Es a tres partidos, pero esto es uno y no hay que mirar más allá. No se puede pensar en lo que va a venir después porque solo hay que pensar en qué es lo que hacer para ganar a BAXI Manresa. Si el ambiente es el de vamos al teatro a ver cómo ganamos al Manresa pensando en la final, nos vamos a meter un buen tortazo. Vamos al jugar un play off de la Liga Endesa. El año pasado hubo ganas, ilusión, apoyo desde la grada... Si nos ponemos a pensar en mucho más adelante, podemos cometer un error muy grande".