Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - Surne Bilbao Basket

Unicaja y Surne Bilbao Basket abren este sábado el curso de la Liga Endesa 25/26, malagueños y vizcaínos se encuentran en el Martín Carpena con aires renovados y con la intención de comenzar la temporada con buen sabor de boca.

Tras el ajetreado verano vivido por Unicaja y la disputa de la Copa Intercontinental y de la Supercopa, el equipo malagueño busca centrarse en el primer objetivo de la temporada que clasificarse para la Copa del Rey, por ello el Martín Carpena debe convertirse en el fortín del equipo y sumar el máximo número de victorias.

M.Pozo Unicaja, preparado para el debut liguero

Ibon Navarro trata de ajustar el nuevo equipo. Las caras nuevas, Webb III, Sulejmanovic, Castañeda y Duarte, poco a poco van adquiriendo la filosofía del entrenador vitoriano, que ha tenido cuatro entrenamientos para preparar el partido frente al equipo bilbaíno.

En una plantilla de 13 jugadores, Ibon Navarro deberá realizar un descarte. En la Supercopa el descartado por enfermedad fue Tyson Pérez, con todos sanos habrá que ver cuál es la política que sigue en cuerpo técnico en cuanto a los jugadores que dejan fuera.

Mariano Pozo Olek Balcerowski y James Webb III pugan por un balón

El Surne Bilbao Basket llega a Málaga con una plantilla remodelada con respecto a la temporada anterior. Solo continúan tres jugadores del curso pasado, Frey, Hilnasson y Sylla, a los que hay sumar a Melwin Pantzar, jugador de Unicaja pero cedido esta temporada en Bilbao.

En total han llegado siete caras nuevas a este proyecto: Aleix Font, Justin Jaworski, Margiris Normantas, Darrun Hilliard, Stefan Lazarevic, Luke Petrasek, Martin Krampejl. Bassala Bagayoko, será baja por lesión.

El reto está temporada para Bilbao Basket, actual campeón de la Fiba Eurocup, es dar un paso adelante en las competiciones nacionales y pelear por estar en la Copa del Rey y entrar en el play off por el título.

Unicaja y Surne Bilbao Basket se han enfrentado en 44 ocasiones, con un saldo de 30 victorias de Unicaja y 14 para los vascos. En el Martín Carpena, el registro es de 18 victorias malagueñas y 4 victorias del equipo bilbaíno.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido que juegan Unicaja y Surne Bilbao Basket, corresponde a la primera jornada de la Liga Endesa, se disputará en el Martín Carpena este sábado 4 de octubre a las 18:00 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL unicaja - surne bilbao basket

El partido entre Unicaja y Surne Bilbao Basket, lo podrás seguir desde las 17:30 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Anicet Lavodrama y Alex Burgos y la animación de Enrique Ortiz en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Dazn en la opción de baloncesto.