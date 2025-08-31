Horario y dónde ver y escuchar el Las Palmas-Málaga de hoy

Vuelve el Málaga, y lo hace con un partido de altura. Es el momento de que los que están, den un paso adelante, porque no les queda otra. Es un partido bueno el de hoy ante Las Palmas, uno de los favoritos al ascenso. La grave lesión de Pastor dará paso en Gran Canaria a la entrada de Einar Galilea, que jugará junto a Javi Montero. Se da el caso que los canteranos Murillo y Recio estarán. El central del filial, que ya participó en alguna cita de pretemporada, se ha entrenado jueves y viernes con la plantilla y se perfila como refuerzo habitual ante la grave lesión de Pastor si el club no cierra un fichaje en el eje de la zaga.

DOS BAJAS CLAVE

Tiene problemas el conjunto malaguista en el eje, en el corazón. Luismi Sánchez se quedará unos meses sin jugar por el tremendo golpe en la cara y ahora el mazazo de Álex Pastor. El central blanquiazul sufre una triada según informó la entidad de Martiricos. Es la peor lesión posible y la de mayor tiempo de recuperación. El central guarda reposo hasta que baje la hinchazón y poder ser intervenido de su rodilla.

COPE Málaga Pastor en una sesión en el Anexo de La Rosaleda, donde se produjo la fortuita lesión.

El Málaga fichará dos jugadores de aquí al final del mercado, lunes a las 00 horas. Esta semana ya completó las bandas con el fichaje de Josué Dorrio, que firma por una temporada con el conjunto de La Rosaleda. Sergio Pellicer demandaba algo más al club y, de momento, incorpora a este extremo versátil que llega como agente libre después de finalizar su compromiso con el Racing de Ferrol, aunque se queda en Málaga junto a Haitam haciendo trabajo específico.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion entre Las Palmas y el Málaga CF, se disputará en el Gran Canaria, esta tarde 31 de agosto, a las 19:30 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR LAS PALMAS - MÁLAGA

El partido Las Palmas - Málaga lo podrás seguir desde las 19:00 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Emilio Guerrero y los comentarios técnicos de Paco González y Bori Moreno en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en los diales 97.1 FM - 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.