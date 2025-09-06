Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Granada de esta noche

El Málaga está de dulce, un equipo práctico y que suma dos victorias seguidas, lo que le hace ser favorito para el duelo estelar de la cuarta jornada ante el Granada. Dorrío y Brasanac son los últimos en llegar, Adrián Niño está con la Sub 21 y Pellicer hará cambios en su once, pero sí, seguirá Rafa, el canterano y goleador del momento.

COPE Málaga Los jugadores del Málaga se abrazan a Rafa que está siendo el goleador ahora.

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, dijo sobre el Granada, su rival de este sábado en La Rosaleda, que, aunque todavía no ha puntuado en esta liga, espera a un equipo que despliegue el mismo fútbol "de los últimos veinte minutos del otro día ante el Mirandés", en alusión al partido que perdió 1-2 el pasado domingo. Pellicer, sobre las dos victorias del Málaga en este inicio de torneo, reconoció que se queda "más tranquilo sabiendo" que tienen "siete puntos, porque cuesta sudor y lágrimas".

EL GRANADA A EMPEZAR A SUMAR

Por su parte llega el rival andaluz más necesitado, el Granada donde su entrenador, José Rojo ‘Pacheta’, indicó que su equipo tiene “herramientas y argumentos” para sacar adelante una temporada que ha empezado con tres derrotas seguidas, y avanzó que han preparado con el objetivo de “ganar” el partido de este sábado en el campo del Málaga.

“Yo no quiero estar en esta situación, pero es la que es y tengo que convivir con ella”, comentó Pacheta en rueda de prensa sobre el puesto de colista que comparte el Granada junto a la Cultural Leonesa y el Ceuta.

HORARIO DEL PARTIDO

El partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion entre el Málaga y el Granada CF, se disputará en el Estadio de La Rosaleda este sábado 6 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL MÁLAGA – GRANADA

El partido Málaga - Granada lo podrás seguir desde las 20:30 horas con la narración de Javier Bautista, la animación de Pedro González, y los comentarios de Hugo Díez Boscovich en el Tiempo de Juego TOTAL de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM - 882AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. También se puede ver por DAZN. Además de las plataformas de PTV, la malagueña Olin y la plataforma Golstadium. El duelo se verá en abierto en Gol y las autonómicas.