Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - Real Madrid

Duelo por todo lo alto en el Martín Carpena. Unicaja, segundo clasificado de la ACB, recibe al líder, el Real Madrid. Solo una victoria separa a los malagueños del conjunto blanco, por lo que, el que gane el partido saldrá líder de la competición, ya que Unicaja logró vencer al Real Madrid en la primera vuelta en el WiZink Center por 93 a 99.

Unicaja llega a la cita en un gran momento, ha ganado 19 de los últimos 20 partidos en la ACB, además viene esta semana de cerrar en Turquía el pase y el liderato en la Basketball Champions League. Ibón Navarro deberá realizar un descarte para el partido.

Unbelievable, never intimidated, cruising along, just awesome, or simply ??.??.??.??.??.??.?? - through to #BasketballCL QFs with home court advantage! ?? pic.twitter.com/qa8zOPNNLV