Detenido en Dénia un fugitivo buscado por Bulgaria por conducir un año sin carné

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un hombre de 39 años sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega emitida por Bulgaria, su país de origen, por conducir durante un año sin permiso de conducir.

Según ha informado la Policía, el arrestado fue localizado por efectivos de la Policía Judicial de Dénia tras conocer la existencia de la orden internacional. Al parecer, el hombre residía de forma estable en esta localidad alicantina.

Los hechos por los que estaba siendo buscado se remontan a una resolución administrativa previa en Bulgaria, tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos de marihuana. A pesar de la sanción, volvió a ponerse al volante sin carné durante un año, lo que agravó su situación legal.

La conducta del detenido está tipificada en el Código Penal búlgaro como un delito contra el transporte y las comunicaciones, por el que fue condenado a dos años de prisión, de los cuales aún le queda por cumplir un año, once meses y veintinueve días.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar las órdenes europeas de detención y decidir sobre su entrega a las autoridades búlgaras.