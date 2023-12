El gesto viral de un corredor en la Maratón de Málaga que engrandece el deporte: "Me salió del alma"

Fin de semana para enmarcar en el deporte malagueño, triunfos del Málaga y Antequera, en Primera Federación. Unicaja sigue imparable y es segundo en solitario tras lograr su novena victoria seguida en ACB. Pero la imagen del fin de semana no se produjo ni en el Romano José Fouto, ni en la Nueva Condomina ni en el Pabellón andorrano. La imagen que engrandecen los valores del deporte se produjo en el Paseo del Parque de Málaga en la Maratón que recorría las calles de la ciudad.





Quedaban pocos metros para la meta. El atleta keniata Evans Kimptai se disponía a entrar en quinta posición, y culmimar los 42 kilómetros y 195 metros del trazado malagueño. Pero de repente su cuerpo no aguanta más y su ritmo empieza a decaer. Por detrás, aparece el atleta madrileño Ricardo Rosado. Los 5 primeros tiene la opción de embolsarse un premio en metálico de 500 euros. Sin embargo, Ricardo Rosado decide no adelantar a su oponente y reduce la velocidad y prácticamente le lleva hasta la meta. Entrando su oponente en quinto lugar y Rosado en sexta posición.

Kimpatai completa los 43 kilómetros en 2 horas, 14 minutos y 22 segundos, mientras que Ricardo Rosado lo hace en 2 horas, 14 minutos y 23 segundos.





GESTO DEPORTIVO

Justo en línea de meta, Kimptai se desmaya y cae al suelo y tuvo que ser asistido por los sanitarios. En la misma línea de meta, Rosado explicaba los motivos que le llevó a tener este gesto tan humano con su compañero: “Vi que iba muy mal, creía que no le pillaba, porque yo también iba muy mal. Pero me ha salido del alma dejarle pasar porque había sido mejor que yo. Correr un maratón es una experiencia vital y yo podría haber estado en su misma situación”, explica el atleta.





Rosado figuraba en la lista de corredores de élite de la organización y volvía a correr una maratón después de un año de ausencia del asfalto. Sin embargo, para él, la posición y el dinero era los de menos: “Yo hago esto por disfrutar, me encanta correr. Lo importante es la experiencia y no el dinero”:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Imágenes de la salida de la @maratonmalaga en el Paseo del Parque con la presencia del alcalde, @pacodelatorrep, y el concejal de @deportemalaga, @borjavivaspic.twitter.com/4H0PEplOhC — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) December 10, 2023





Pero el gesto no pasó desapercibido para la organiación que decidió otorgarle también el premio de 500 euros que se embolsa el quinto clasificado. Además, al ser el primer atleta español en entrar en meta, tuvo una recompensa de mil euros más. Al final, su estrategia de carrera le dio resultado: “Estuve el sábado en la reunión técnica y sabía que los atletas africanos iban a salir muy fuertes. Decidí ser un poco más reservón y me ha salido bien ya que he entrado en sexto lugar que es un gran resultado".





Era la primera vez que el atleta madrileño corría la Maratón de Málaga y sólo tiene buenas palabras para el trazado y la ciudad de Málaga: “Me gusta mucho la ciudad y el recorrido. A partir del kilómetro 30 hay menos gente y se hace más duro, pero he disfrutado mucho aquí”.





Charles Mneria fue el ganador con un tiempo de dos horas, 8 minutos y 54 segundos, pero ayer el verdadero campeón de la maratón de Málaga no entró primero, ni segundo, el ganador moral, fue el sexto clasificado, Ricardo Rosado, su gesto es lo que engrandece el mundo del deporte.