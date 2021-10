Genaro Rodríguez: "No creo que por jugar junto a Escassi seamos más defensivos"

Genaro parece que será el hombre que acompañe a Escassi, no solo este sábado, si no ya en muchos partidos. La pelea estará junto al joven Ramón Enríquez. En una entrevista en Deportes COPE Málaga, el sevillano apunta que, "me compenetro bien con Escassi, cuando él o yo nos soltamos en ataque nos cubrimos las espaldas. No creo que por jugar juntos seamos más defensivos. Todos estamos capacitados para jugar en mediocampo, tenemos cosas para aportar en ataque".

El mediocentro además destacaba que, "Luis Muñoz es muy importante para nosotros. Pero ahora todos debemos dar un paso adelante y el que entre aporte y sume". También habló sobre su más que posible continuidad en el equipo malaguista, "estoy muy a gusto en Málaga es un gran club y me encantaría seguir aquí. Tengo un contrato de 1+1, si juego una serie de partidos renuevo automáticamente, pero ahora ni lo recuerdo. Mi objetivo es centrarme en dar lo mejor de mí", dijo.

KEVIN Y BRANDON

Y el centrocampista además dejaba caer un cierto malestar sobre la celebración con baile incluído junto a Kevin Medina en el gol del mallorquín el pasado viernes en Valladolid, "en las celebraciones hay que tener un respeto. Lo de Kevin y Brandon NO es una falta de respeto pero hay que saber medir cuando hacerlo".

Puedes escuchar la entrevista en el enlace de arriba