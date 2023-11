Fran Vázquez se incorpora al staff técnico de Unicaja para trabajar con los pívots

El histórico jugador del Unicaja Fran Vázquez se ha incorporado al staff técnico del club malagueño como entrenador de tecnificación. Uno de los grandes pívots de la última década en el baloncesto europeo, surgido de la cantera verde, realizará trabajo de técnica individual con los pívots, tanto en el primer equipo como en la cantera. De este modo, una leyenda como Fran Vázquez continuará ligado al club malagueño y ayudará con su experiencia a la mejora de los jugadores y jugadoras de Unicaja.

Además, el ya nuevo entrenador del Unicaja ya estuvo este verano realizando trabajo individual con Yankuba Sima y Yannick Nzosa, con el objetivo de mejorar el juego de ambos jugadores cerca del aro. Trabajo que ahora hará dentro de la estructura del staff de Ibón Navarro.

?? Fran Vázquez se incorpora al staff técnico del Unicaja



?? ¡Bienvenido a casa, Fran!



???? #YoSoyDelUnicaja — UnicajaCB (@unicajaCB) November 13, 2023

Fran Vázquez: "Quiero devolver lo que el club hizo por mí"

Fran Vázquez, en su primera declaración tras incorporarse como entrenador del organigrama del Unicaja ha dicho que: "Es una cosa que quería en un futuro y quiero agradecérselo no sólo al Club, que ha confiado en mí, sino también al entrenador. A Ibon Navarro también le ha gustado cómo trabajo y la idea de tener un entrenador de técnica individual. Como muchas veces pasa en los equipos profesionales, entre los viajes y que no puedes tener a alguien para trabajar con la gente que se queda, salió la opción y estoy muy contento".

??? Fran Vázquez "Quiero devolver lo que el Club hizo por mí"



???? #YoSoyDelUnicajahttps://t.co/CjaHJE207D — UnicajaCB (@unicajaCB) November 13, 2023

Sobre su labor, el de Chantada ha explicado que es entrenador de técnica individual "no sólo del primer equipo, sino también de la Cantera. Estoy listo para que, si un entrenador de la cantera necesita un trabajo más específico con un jugador, ellos sepan que tienen esa figura, la de un jugador que sabe cómo funcionan las situaciones de poste bajo. Trabajar en el Unicaja, donde yo he crecido y he tenidos mis éxitos, es un orgullo".

Por último, Vázquez ha señalado que, como exjugador, "te gusta estar en este mundo que conoces bien. Mi faceta consiste en devolver lo que el club hizo por mí, un pedacito de eso. Yo crecí aquí como jugador y ahora voy a intentar que jugadores del primer equipo tengan esa opcion de trabajar. El verles que van creciendo y mejorando es gratificante".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado