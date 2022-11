Fran Sol en COPE: "Le digo a los aficionados que estén tan tranquilos como nosotros"

La trayectoria del Málaga no es la imaginada por nadie. Ni dirigentes, ni entrenadores, ni jugadores, ni aficionados, esperaban que el equipo fuera último en la liga tras 16 jornadas y que además sólo haya sumado 10 puntos. La situación es crítica y el sábado tienen un partido que puede marcar, aún más la inercia del equipo. El Málaga se mide a la Ponferradina, equipo que marca la frontera con el descenso y que está seis puntos por encima de los malaguistas.

En medio de este contexto, el delantero malaguista Fran Sol estuvo en los micrófonos de COPE Málaga. El delantero madrileño atisba un cambio de inercia en el equipo tras sumar dos jornadas sin perder y pasar la eliminatoria de Copa del Rey: "Necesitamos ganar el sábado y coger la moral que hace falta. Al principio estábamos confusos, no sabíamos a lo que aspirábamos"

Ahondando en el asunto del objetivo del club, Sol fue claro al respecto: "Veías la plantilla, los nombres y teníamos que apuntar alto, pero esto es lo bonito del fútbol, los nombres no te aseguran nada. El fútbol son inercias, te metes en una dinámica negativa y es difícil salir de esa inercia"

El jugador cedido por el Dinamo de Kiev cree que el problema del equipo no es de calidad, si no de confianza: "Quiero marcar y ayudar al equipo. Claro que te entra la ansiedad. A un delantero cuando no tiene confianza nos cuesta probar cosas, cuando va la cosa bien, te atreves a irte de dos jugadores y generar tus propias ocasiones", explica Sol que hasta el momento ha marcado un gol en liga y otro en Copa del Rey.

VOTO DE CONFIANZA

El "nueve" del Málaga comenzó de titular indiscutible con Guede, con la llegada de Mel pasó al banquillo y ahora el técnico malaguista confía en él por delante de Rubén Castro: "Me adapto a todas las decisiones, cuando jugaba y cuando estoy en el banquillo, hay que poner buena cara. Sabemos de la calidad de Rubén Castro. También me gusta jugar con él, nis entendemos bien, aunque no hayamos conseguidos goles".

El futbolista no cree que la configuración de la plantilla sea un problema a los males del Málaga: "El problema no es si tenemos o no extremos, eso es la punta del iceberg. El problema es que estamos falto de confianza, desde Burgos todo ha ido mal, cuando perdimos allí parecía un fracaso y fíjate como está el Burgos ahora ".

Por último, Fran Sol entiende el hartazgo y la desilusión de la fiel afición malaguista, pero les manda un mensaje de confianza: "Vamos a salir adelante, vamos a ser fuertes. Es normal que la afición esté preocupada. La Rosaleda es de Champions, y ves a tu equipo último te da igual lo que diga Sol o Mel, los aficionados quieren que gane su equipo. Les digo que estén tranquilos como nosotros."

El sábado llega la verdadera "prueba del algdón", el Málaga está obligado a ganar, ahí se comprobará si las buenas intenciones son reales o sólo palabras.

